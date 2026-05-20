[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 아이다호주에서 열린 한 에어쇼에서 전투기 두 대가 공중 충돌하는 사고가 발생했다. 조종사들은 4명 모두 무사히 탈출했다.

17일(현지 시각) AP통신에 따르면 이번 사고는 미국 아이다호주 서부 마운틴홈 공군 기지에서 열린 ‘건파이터 스카이즈’ 에어쇼 도중 발생했다.

에어쇼에 참가한 미 해군 제129 전자공격비행대대 소속 EA18-G ‘그롤러’ 전투기 2대가 공중 곡예를 펼치던 중 충돌했다.

당시 현장 목격자들은 전투기가 서로 바짝 붙어 있다가 갑자기 불꽃이 관찰됐고 곧이어 연기를 내뿜으며 지면으로 추락하기 시작했다고 전했다.

다행히 조종사들은 전원 무사히 탈출했다. 목격자들이 촬영한 영상에는 전투기가 추락하자마자 주변에서 4개의 낙하산이 펼쳐지는 모습이 담겼다.

항공 안전 전문가인 제프 구제티는 “정말 엄청난 영상”이라며 “두 전투기가 매우 특이한 방식으로 충돌해 서로 붙어 있던 것처럼 보인다”고 설명했다. 또 구제티는 기계적 결함보다는 조종 미숙이 사고 원인이었을 것이라 추측했다.

이번 사고 원인은 아직 정확히 밝혀지지 않았다. 그러나 AP통신에 따르면 조종사들이 모두 생존해 탈출한 만큼 충돌 전후 목격한 내용을 확보할 수 있고 사고 원인도 신속하게 파악될 것으로 보인다.

미 태평양 함대 해군 항공사령부 측은 사고 사실을 공식 확인하고 “모두 안전하게 탈출했으며 구체적인 사고 원인은 조사 중”이라고 밝혔다.

한편 사고 직후 마운틴홈 공군 기지는 폐쇄됐으며 나머지 에어쇼 일정도 모두 취소됐다.