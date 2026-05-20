[헤럴드경제=이명수 기자] 최강 동안으로 회자되고 있는 93세 이길여 가천대학교 총장이 대학 축제 무대에 직접 올라와 60대 같은 건강한 모습을 과시했다.

19일 가천대학교 가천방송국 유튜브 채널에는 지난 13일 가천대 캠퍼스에서 개최된 ‘2026 가천 워터페스티벌’ 무대에 오른 이 총장의 영상이 게재됐다.

이날 이 총장은 라임색 니트에 흰색 바지를 입고 무대에 올라 마이크를 잡았다. 이 총장은 학생들을 “우리 자랑스러운 애기들”이라고 부른 뒤 “오늘은 여러분들이 공부도 다 잊어버리고, 스트레스를 발로 차 버리고, 실컷 놀고, 소리 지르고, 뛰고, 땅이 꺼져라 춤추시라”고 외쳤다.

이어 “최고의 학생답게 오늘을 즐겨주시길 바란다”며 축사를 마무리했다. 해당 영상에는 이 총장의 당부를 요약한 ‘축제 6계명’이라는 자막이 삽입되기도 했다.

영상을 접한 누리꾼들은“30대인 나보다 허리가 꼿꼿하다”, “저리 정정하시다니 비결이 뭘까”, “연예인보다 신기한 총장님” 등의 반응을 보였다.

한편 이 총장은 서울대 의과대학을 졸업한 뒤 1958년 인천 산부인과 개원을 시작으로 1978년 국내 여의사 최초 의료법인을 설립했다. 이어 2012년 4개 대학을 통합해 가천대학교를 출범시켰으며, 현재 의료·교육·언론을 아우르는 가천길재단을 이끌고 있다.

이 총장은 건강 비결에 대해 철저한 자기 관리와 규칙적인 생활 습관, 긍정적인 태도라고 밝힌 바 있다.