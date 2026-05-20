[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 2026영주 소백산철쭉제 첫날인 오는 23일 오전 11시 소백산 죽령 장승공원에서 지역의 안녕을 염원하는 ‘제37회 죽령장승제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 죽령장승보존회(회장 최규철)가 주관하며 죽령에 장승을 세워 액운을 막고 마을의 안녕을 비는 의미를 담은 전통 민속행사다.

이날 행사는 풍기텃고을풍물단의 길놀이를 시작으로 장승점안식, 장승명문식, 장승채단식, 장승성인식, 장승합방, 장승고사 및 장승축원 순으로 진행된다.

죽령 장승공원에는 새 장승 2기가 세워질 예정이다.

김명자 영주시 문화예술과장은 “죽령장승제는 지역의 안녕을 기원하며 이어져 온 소중한 전통문화”라며 “앞으로도 우리 고유의 민속문화를 계승·보존하고 시민과 함께하는 문화행사로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 2026영주 소백산철쭉제는 오는 23일부터 24일까지 소백산 일원과 풍기인삼문화팝업공원에서 열린다. 축제 기간에는 공연과 체험, 먹거리 행사 등 다양한 프로그램이 진행된다.