6월 11일부터 7월 19일까지 텔루라이드, 쏘렌토, 스포티지 등 차량 공식 제공 월드컵 디스플레이 테마·OMBC 캠페인 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] FIFA 월드컵 2026(이하 FIFA 월드컵)의 공식 모빌리티 파트너인 기아가 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 차량 전달식을 갖고, 오는 6월 11일(현지시간)부터 7월 19일까지 열리는 FIFA 월드컵의 성공적인 운영을 위해 총 660대의 차량을 공식 지원한다고 20일 밝혔다.

이번에 경기 운영에 활용되는 차량은 ▷카니발 ▷텔루라이드 ▷쏘렌토 ▷스포티지 ▷K4 ▷니로 ▷쏘넷 등이다.

기아는 이번 월드컵이 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 3개국 전역에서 열리는 만큼, 다양하고 혁신적인 라인업을 대표하는 주요 차량을 필두로 미래지향적 모빌리티 설루션을 제공한다는 목표다.

기아는 이번 공식 차량 지원뿐만 아니라 FIFA 월드컵 디스플레이 테마 출시와 기아 ‘오피셜 매치볼 캐리어(OMBC)’ 등 다양한 캠페인을 통해 세계 각국의 축구팬들이 영감을 얻을 수 있도록 할 계획이다.

OMBC는 기아의 FIFA 월드컵 파트너십의 핵심 프로그램 중 하나로 월드컵 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수들과 함께 입장하는 어린이를 선발하는 프로그램이다.

송호성 기아 사장은 “기아가 공식 모빌리티 파트너로서 FIFA 월드컵을 지원하게 돼 영광”이라며 “이번 차량 지원은 세계 무대에서 혁신적이고 지속 가능한 모빌리티 설루션을 제공하려는 의지를 반영한 것으로, 전 세계 모든 참가자와 팬들에게 영감을 주는 경험이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

한편, 기아는 지난 2007년부터 약 20년간 FIFA의 공식 모빌리티 파트너로서 다양한 활동을 이어오고 있으며, 오는 2030년까지 FIFA 글로벌 대회 등에서 혁신적인 모빌리티 설루션을 제공할 계획이다.