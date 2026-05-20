[헤럴드경제=김광우 기자] 카카오가 구글 딥마인드와 기술 파트너십을 체결하고, 올해 하반기부터 AI 생성 콘텐츠의 투명성 확보를 위해 워터마크를 삽입하고 추적할 수 있는 기반을 마련한다.

20일 카카오는 구글 딥마인드와 AI 생성 콘텐츠의 투명성 확보를 위한 기술 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십을 통해 자체 AI 모델 ‘카나나(Kanana)’에 ‘신스ID(SynthID)’를 적용해 AI 생성 콘텐츠에 워터마크를 삽입하고 추적할 수 있는 수 있는 시스템을 구축할 계획이다.

카카오는 전 세계적으로 신스ID 워터마킹을 초기 도입한 기업 중 하나로, 아시아 기업 중에서는 최초로 AI 생성 콘텐츠에 해당 기술을 적용한다.

신스ID는 구글 딥마인드가 개발한 디지털 워터마킹 및 탐지 기술이다. 이미지, 텍스트, 오디오, 영상에 이용자의 눈과 귀로는 감지할 수 없는 디지털 워터마크가 삽입돼 콘텐츠의 AI 생성 여부를 검증할 수 있다.

특히, 품질 저하 없이 AI 생성 여부를 추적할 수 있다. 이에 딥페이크나 허위 정보 등 AI 생성물 악용 대응 기술로 주목받는다.

카카오는 올해 하반기부터 이미지 모델인 ‘카나나 콜라주(Kanana-Kollage)’와 영상 모델 ‘카나나 키네마(Kanana-Kinema)’에 신스ID 워터마크를 적용한다.

우선 카카오톡 ‘카나나 템플릿’에 신스ID 워터마크를 적용할 계획이다. 카나나 템플릿은 카카오톡에서 주고받은 이미지를 활용해 AI로 짧은 영상을 손쉽게 만들 수 있는 기능으로, ‘카나나 키네마’ 모델을 기반으로 구현됐다.

카나나 템플릿으로 생성된 영상에는 카나나 로고가 표시되지만, 신스ID를 적용해 결과물이 편집 등 재가공되더라도 AI 생성 여부를 식별할 수 있게 할 예정이다.

김경훈 카카오 AI Safety 리더는 “AI 기술이 일상 속으로 빠르게 확산하면서 AI 생성 콘텐츠의 투명성과 신뢰성을 확보하는 중요성도 함께 커지고 있다”며 “신스ID 적용을 시작으로 구글과 책임감 있는 AI 영역에서의 기술 협력을 지속하며, 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안전한 AI 서비스를 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.

푸시미트 콜리(Pushmeet Kohli) 구글 딥마인드 과학·전략 이니셔티브 부문 부사장은 “AI 생성 콘텐츠를 식별하기 위해서는 효과적인 협력이 필수적” 이라며 “업계 선도 기업들과의 파트너십을 통해 신스ID(SynthID) 기술을 더 많은 플랫폼에 확대 적용함으로써, 모두를 위한 보다 투명한 디지털 생태계 구축을 향한 중요한 발걸음을 내딛고 있다”고 밝혔다.

한편 카카오는 지난 1월 자체 기술력을 기반으로 개발한 차세대 언어모델 ‘카나나-2(Kanana-2)’를 업데이트하고, 4종의 모델을 오픈소스로 추가 공개했다. 카나나-2는 ‘전문가 혼합(MoE)’ 아키텍처를 기반으로 한다. 아울러 단순 대화형 AI를 넘어 실질적인 업무 수행이 가능한 에이전트 AI 구현을 지향한다.