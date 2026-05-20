랜덤 틴케이스 키링 인기…21일부터 40만개 추가 공급

[헤럴드경제=정찬수 기자] GS25가 지난달 30일 출시한 ‘몬치치 두바이하트초코틴’이 2주 만에 초도 물량 20만개를 완판했다고 밝혔다. GS25는 21일부터 추가 물량 40만개를 공급한다.

몬치치 두바이하트초코틴은 글로벌 캐릭터 ‘몬치치’와 두바이 스타일 초콜릿, 하트 모양 틴케이스 키링을 결합한 상품이다. 피스타치오와 카다이프 조합의 초콜릿으로 바삭하면서 꾸덕한 식감이 특징이며 가격은 3000원이다.

틴케이스 키링은 6종 랜덤 구성으로 수집의 재미를 더했다. 초콜릿 섭취 후 틴케이스를 액세서리·소품 보관용 키링으로 재사용할 수 있어 실용성과 소장 가치를 함께 갖췄다.

최근 틴케이스를 활용해 미니 간식 박스를 꾸미는 ‘스낵틴(Snack Tin)’ 트렌드가 확산되는 가운데 1030 여성 고객에게 인지도가 높은 몬치치 캐릭터와 협업한 것이 흥행의 배경이다.

실제 제품은 출시 이후 하루 최고 매출 약 7000만원을 기록했다. 올해 GS25 과자 카테고리 차별화 상품 가운데 매출 1위에도 올랐다.

신민기 GS25 가공식품팀 MD는 “앞으로도 세밀한 시장조사를 통해 차별화된 경험을 제공할 수 있는 디저트와 고객 선호 상품을 늘리겠다”고 말했다.