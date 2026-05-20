카카오 데이터로 카메라∙레이더∙라이더 고도화 광학 기술 앞세워 피지컬 AI 시장 공략 가속

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍이 카카오모빌리티와 손잡고 자율주행 설루션을 공동 개발하며 피지컬 AI(인공지능) 센싱 시장 공략에 박차를 가한다.

LG이노텍과 카카오모빌리티는 자율주행 설루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약에 따라 LG이노텍의 센싱 기술과 카카오모빌리티의 자율주행 데이터 수집 인프라 및 소프트웨어 역량을 결합해 자율주행 설루션을 공동 개발할 계획이다.

양사가 개발하는 자율주행 설루션에는 카카오모빌리티 플랫폼에 최적화한 LG이노텍의 고성능 카메라∙레이더(Radar)∙라이다(LiDAR) 등 센싱 모듈과 카카오모빌리티의 소프트웨어가 적용될 예정이다.

아울러 양사는 자율주행 기술 고도화에 필수적인 실주행 데이터를 확보하기 위한 연구 개발도 공동 진행하기로 했다.

LG이노텍은 카카오모빌리티로부터 실주행 데이터를 제공받아, 카메라∙레이더∙라이다 등 센싱 모듈의 성능과 완성도를 한층 더 높일 계획이다.

카카오모빌리티는 자율주행 데이터의 수집∙학습∙배포 전 과정을 자동화한 ‘자율주행 데이터 통합 관리 시스템’에 LG이노텍의 센싱 기술을 적용해 시스템을 고도화할 방침이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “LG이노텍과의 협업을 통해 고품질 주행 데이터를 확보하고 E2E(엔드투엔드) 자율주행 핵심 기술 확보 및 내재화에 속도를 낼 것”이라며 “앞으로도 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 전략적 파트너십을 통해 국내 자율주행 생태계의 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

문혁수 LG이노텍 사장은 “자율주행의 완성도는 결국 데이터에 의해 결정되는 만큼, 카카오모빌리티와의 협력은 LG이노텍의 센싱 기술력을 고도화할 수 있는 좋은 기회”라며 “로봇∙드론 등 새로운 분야에서도 고객 맞춤형 센싱 설루션을 제공해 피지컬 AI 센싱 분야 톱티어가 될 것”이라고 밝혔다.

LG이노텍은 자율주행 핵심 센서인 카메라∙레이더∙라이다 원천 기술을 모두 보유하고 있어 고객 니즈에 따라 다양한 센싱 설루션 제공이 가능하다. 2030년까지 모빌리티 센싱 설루션 사업 매출을 2조원 규모로 키운다는 목표를 밝힌 바 있다.

이를 위해 최근 어플라이드인튜이션과 자율주행 설루션 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 맺었고, 보스턴다이내믹스와 휴머노이드용 비전 센싱 시스템을 공동 개발하고 있다.