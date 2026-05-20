장애인 위한 혁신 제품, 서비스 노력 인정 점자패널, 수어안내 키오스크 등 접근성 향상

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자는 미국 경제전문지 포브스 선정 ‘글로벌 200대 접근성 혁신(Forbes Accessibility 200)’ 명단에 이름을 올렸다고 20일 밝혔다.

포브스는 지난해부터 장애인 접근성 향상을 위한 혁신을 선보인 기업, 단체, 개인을 선정해 발표하고 있다.

LG전자는 올해 초 세계 최대 접근성 콘퍼런스 ‘CSUN AT 2026’에서 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등을 탑재한 키오스크를 처음 선보였다. 휠체어 사용자나 키가 작은 고객은 버튼을 눌러 높낮이를 조절할 수 있도록 접근성을 높인 것이 특징이다.

인공지능(AI)홈 허브 LG 씽큐 온(ThinQ ON)은 가전제품의 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능한 사물인터넷(IoT) 센서와 연동해 청각장애인도 편리하게 사용할 수 있도록 빛으로 알람을 제공한다.

또한, LG 컴포트 키트를 개발해 장애인, 고령자, 영유아 자녀를 둔 고객이 가전을 편리하게 사용할 수 있도록 했다. ▷식기세척기 도어를 편리하게 여닫도록 돕는 이지핸들(도어) ▷세제 투입구와 투입량을 알기 쉽게 표시해주는 이지세제컵 ▷정수기 출수 위치에 정확하게 컵을 놓을 수 있도록 안내해주는 이지트레이(물받침) 등 총 18종이다.

이외에도 LG전자는 아동·청소년 눈높이에 맞는 가전 사용 설명서를 제공하고 있으며 장애인, 고령자 고객이 가전 사용 시 불편했던 점을 공유하고 접근성 향상을 위한 아이디어를 나누는 커뮤니티 볼드 무브(Bold Move)도 운영하고 있다.