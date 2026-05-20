추경호 국민의힘 대구시장 인터뷰 “기업이 탐내는 최적의 투자 생태계 조성” “빠르게 보수 지지세 결집 중” “선거 끝까지 단합된 당의 모습 필요” 강조 청년 선호 산업 집중 육성…문화·주거 지원 공약

[헤럴드경제(대구)=정석준 기자] “누가 결국 대구시민 분들의 삶을 더 낫게하고, 일자리를 만들고, 경기를 더 좋게하겠습니까. 대한민국이 검증한 전문성을 갖춘 추경호입니다.”

추경호 국민의힘 대구시장 후보는 지난 18일 대구 수성구 범어동에 위치한 후보 캠프 사무실에서 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “저는 평생 행정 현장에 있었고, 경제부총리와 국회 원내대표 등을 경험하며 연습이 아닌 실전투입이 가능한 준비된 ‘프로 시장’”이라며 이같이 강조했다.

추 후보는 “대구 경제를 살리는 것도 중요하고, 현재 이재명 정권이 입법·행정부를 장악한 힘으로 사법부까지 뒤흔들고 있는 것도 견제해야 한다”며 “지방권력의 핵심이자 ‘보수의 심장’인 대구까지 차지하려는 것을 막고 권력의 오만함을 견제해야 한다”고 밝혔다.

최근 여론조사가 박빙으로 나타나는 흐름에 대해 그는 “빠르게 보수 지지세가 결집하는 양상이고, 많은 사람들이 ‘대구를 지켜달라’고 이야기를 많이 하신다”면서 “아무래도 젊은 층이 많은 곳이 격전지로 꼽히는데, 청년층이 대구에서 정주할 수 있는 지원과 문화를 향유할 수 있는 여건도 만들어 나가겠다”고 설명했다.

6·3 지방선거 공천 과정에서의 당 내홍과 최근 지도부의 행보에 대해서는 장기적인 평가를 주문했다. 추 후보는 “이제 생각의 차이를 열어놓고 선거가 끝날 때까지 승리를 위해 단합된 모습을 보여야 한다”면서 “각 지역에서 후보들은 지역 민심에 반응하고 공감할 수 있는 공약을 제시해야 한다. 선거가 끝나면 국민들이 평가하고, 그때 당의 방향을 논의해도 늦지 않다”고 했다. 아래는 인터뷰 전문.

-대구 유세 현장에서 나오는 쓴소리나 지역 현안에 대한 목소리가 있다면.

▶민주당의 일방 독주를 견제해야 함에도 제대로 역할 하지 못한 부분에 있어 국민의힘에 대한 실망과 질책들이 분명 있었다. 그 말씀들을 무겁게 받아들이고 있다. 다만 (제가) 국민의힘 후보로 확정된 이후 현장 민심은 보수를 중심으로 빠르게 결집하고 있다. ‘대구 뺏기면 안 된다. 우리의 자존심이 걸려 있다. 꼭 이겨야 한다’는 말씀 정말을 많이 주신다.

저는 당선 즉시 추경 편성 작업에 착수해 민생경제부터 살릴 것이다. 취임 즉시 비상경제상황실을 사장 직속으로 설치하고, 비상경제 대책회의를 운영하겠다.

-ABB(AI·빅데이터·블록체인), 미래차, 로봇, TK(대구·경북) 신공항 경제권 등 여러 구상이 나오는데, 가장 먼저 집중할 산업과 기대하는 일자리·경제 효과는 무엇인가.

▶대구 경제를 재도약 시키고, 일자리를 많이 만들어 돈과 사람이 모이는 도시를 만드는 것이 저의 경제전략이다. 이를 위해 대구경제 대개조를 추진해 AI-로봇-미래모빌리티 등 첨단 신산업을 육성하고, 기계-금속-섬유 등 주력 산업의 고부가가치화를 추진하겠다.

또한, 제2의 반도체 산업 클러스터 단지 추진 할 것이다. 기업이 탐내는 최적의 투자 생태계를 조성해 삼성·SK 등 반도체 공장 유치, 현대로보틱스·현대차 등 로봇 생산 기지 유치, SK·네이버 등 데이터센터 유치에 적극 나설 것이다.

조례혁신위원회를 통해 기업 활동을 저해하는 규제를 정비하고, 노동계 대표가 참여하는 시장 직속 투자유치단을 통해 기업이 앞다투어 찾는 최적의 투자 특별시 만들겠다는 계획이다.

-대구 인근 산업단지와 교통망을 어떻게 연계해 청년들이 머물고 싶은 도시를 만들 계획인가.

▶청년들이 대구를 떠나는 가장 큰 이유는 결국 좋은 일자리와 성장 기회가 부족하기 때문이다. 그래서 산업단지와 교통망, 주거·문화 인프라를 따로 보는 것이 아니라 하나의 청년 정착 생태계로 연결 해야 한다. TK신공항, 광역철도, 산업철도 중심으로 대구 경북을 하나의 경제권으로 연결할 것이다.

AI·반도체·로봇·미래차 등 첨단 산업 관련 대기업과 중견기업 유치로 일자리를 대폭 확대하고, 국가대표 창업 도시를 조성해 청년이 스스로 원하는 일자리를 만드는 환경도 구축해야 한다. 1조원 규모의 창업펀드를 조성해 딥테크 3대 분야 스타트업을 적극 지원하고, IBK기업은행 본점 이전도 추진해 초기 장업기업 금융 지원을 강화하면 된다.

청년 정주 씨앗자금 지원을 확대하고, D-청년패스를 도입해 대구 청년들에게 대중교통과 문화 이용을 결합한 25만원 규모의 바우처도 지원하겠다. 지역대학과 기업의 연결도 확대하고. RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 연계해 지역대학 10만 인재를 양성하고, 대구형 계약학과 확대와 장학금, 인턴십, 취업 패키지를 통해 대학에서 배우고 지역 기업에 취업까지 이어지는 구조를 만들겠다.

-현장에서 체감하는 민심 분위기와 남은 선거 기간 가장 중점적으로 둘 전략은 무엇인가.

▶무엇보다 후보 확정 이후 분위기 달라지고 있다. 경선에 함께했던 분들도 하나로 힘을 모으면서 현장 민심도 빠르게 결집하는 흐름을 체감하고 있다. 현장에서 시민들께서 ‘이제 싸우지 말고 하나로 가라’, ‘그래도 경제는 추경호가 살려보라’, ‘보수 심장 대구를 지켜야 한다’는 말씀을 많이 주신다. 남은 선거 기간 가장 중요한 전략은 결국 경제 민생이다.

-경제부총리, 원내대표 등을 거친 경험이 대구시정에서는 어떤 강점이 될 수 있다고 보는가. 또한, 이번 지방선거와 재보궐선거의 의미는 무엇인가.

▶대구시 사업을 추진함에 있어 중요한 것은 정확한 사업 설계와 타당성, 예산 전략이다. 저는 35년 경제 관료를 지냈고, 경제부총리를 역임했다. 국가 예산이 어떻게 만들어지고, 어디에서 막히고, 어디를 뚫어야 하는지 잘 알고 있다.

특히 행정부처 전 분야에 폭 넓은 네트워크를 갖고 있다. 또 원내대표의 경험은 정치적 협상력이라는 측면에서 의미가 크다. 대구 현안은 결국 정부 부처와 국회, 여야를 설득하고 조정해야 풀 수 있다. 저는 원내대표로서 여야 협상 경험, 국무조정실장으로 부처간 정책 조율도 직접 경험했다. 중앙정부와 국회를 상대로 대구의 목소리를 더 효과적으로 관철할 수 있다.

예산은 문 밖에서 떼쓴다고 만들어지는 것 아니다. 논리와 전략, 네트워크와 협상력이 함께 있어야 하는데 저는 그 길을 잘 알고 있다. 이번 선거는 단순히 단체장과 국회의원 뽑는 선거가 아니라, 대구 경제를 다시 살릴 것인가. 대한민국의 견제와 균형을 지킬 것인가를 결정하는 중요한 선거다.

저는 중앙정부 경험과 정치력을 대구 발전의 협상력으로 바꿀 것이다. 첫날부터 시행착오 없이 일하는 준비된 프로 경제시장이 될 것이다.

-이재명 정부와 거대 여당이 추진하는 조작기소 특검 등에 대한 논란이 대구 민심에 어떤 영향을 미치고 있다고 보는가.

▶현장에서 민주당의 공소취소 특검법 논란에 대한 우려를 많이 듣고 있다. 시민들께서는 ‘재판을 받던 권력자가 대통령이 됐다고 공소 자체를 없애는 구조가 말이 되느냐’, ‘법치주의와 삼권분립이 흔들리는 것 아니냐’고 걱정하신다.

국민 눈치를 보면서 (특검법을) 잠시 유보했다고 해서 본질이 달라지는 것은 아니다. 철회가 아니라 연기라면, 선거 이후 다시 추진하겠다는 뜻으로 볼 수밖에 없다. 입법권과 행정권을 장악한 거대여당이 사법 시스템까지 흔들려 한다는 위기감이 대구 민심에 분명히 영향을 주고 있다.

다만 저는 시장이 되면 대구 발전을 위해 여당과 협력할 것은 협력할 것이다. 정치를 하겠다고 했으면 국회에 계속 있었을 것이다. 중앙정부는 정당이 없다. 여당이 아니라고 해서 대구 현안을 외면할 수는 없다. 대한민국 정부가 민주당원만을 위해 일하고 있다면 어떤 국민이 용납하시겠는가.

인근의 경북과는 신공항, 행정통합, 산업벨트, 광역교통망을 함께 추진해야 한다. 중앙정부와 국회에는 대구의 통합된 목소리와 치밀한 논리로 대응해야 한다. 원칙은 분명하다. 나라의 기본을 흔드는 일에는 단호히 맞서고, 대구 발전을 위한 일에는 초당적으로 협력하겠다.

-이번 공천 과정에서의 내부 갈등과 당 지도부의 2선 후퇴론 등이 나왔다. 이러한 상황이 지금까지 선거에 미친 영향은 어땠나.

▶선거가 정말 20여일 앞으로 다가온 상황이다. 각 지역의 후보자를 중심으로 해당지역 발전을 위한 비전과 공약들 설명하고 진정성있게 설득하는데 집중하고 있다. 결국 시민들께서 마지막 판단하시는 기준은 경제와 민생 성과일 것이다.

경선과정에서 논란이 있었지만, 후보 확정 이후에는 주호영 부의장님께서 총괄선대위원장을 맡아주시고 경선에 함께 했던 분들도 하나로 힘을 모으면서 현장 분위기도 빠르게 달라지고 있다. 지금은 단일대오로 대구경제를 살려야 한다는 공감대 커지고 있다.

-끝으로 유권자들에게 전하고 싶은 말씀은.

▶대구 시민 여러분, 많은 분들께서 ‘대구 경제가 어렵다’고 말씀하신다. 그 절박함과 답답함을 누구보다 무겁게 받아들인다. 하지만 낙담만으로는 아무것도 바꿀 수 없다. 지금 가장 중요한 것은 ‘할 수 있다’는 자신감을 되찾는 것이다.

그 선두에 저 추경호가 서겠다고 말씀드린다. 35년 경제 관료의 길을 걸으며 위기 때마다 해법을 찾아왔고, 경제부총리로서 국가 살림을 책임져왔다. 청년이 다시 돌아오고, 기업과 사람이 모이며, 시민들께서 “대구가 다시 살아난다”고 체감할 수 있도록 결과로 증명할 것이다.

이번 선거는 누가 대구경제를 살릴 수 있는가를 선택하는 선거다. 첫날부터 능숙하게 일하는 준비된 프로 경제시장으로 대구의 자존심과 자신감을 반드시 되찾아드리겠다. 추경호가 단디 하겠다.