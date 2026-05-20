서울교통공사, 지난해 승하차 인원 분석 퇴근시간대·일간 이용객은 금요일 최다 낮 12시~오후 2시까지는 토요일 가장 많아

[헤럴드경제=손인규 기자] 아침 출근길 지하철이 가장 많이 붐비는 요일은 한주가 시작하는 통상 사람들이 생각하는 월요일이 아닌 화요일인 것으로 나타났다. ‘월요일 출근길이 가장 붐빈다’는 일반적인 인식과 달랐다.

20일 서울교통공사가 서울 지하철 작년 승하차 인원을 분석한 결과 출근 시간대인 오전 7∼9시 이용객은 화요일이 약 190만명으로 주중 가장 많았다. 같은 시간대 월요일과 수요일은 188만명으로 나타났다.

이어 목요일 185만명, 금요일 176만명이었다. 승하차 인원은 화요일이 가장 많았지만 요일별 차이는 크지 않았다.

반면 퇴근 시간대인 오후 5∼7시 지하철 승하차 인원은 금요일이 203만명으로 가장 많았다. 이어 수요일 196만명, 목요일 194만명, 화요일 193만명 순이었다.

한낮인 정오부터 오후 2시 사이 승하차 인원은 토요일이 109만명으로 가장 많았다. 이어 금요일 91만명, 수요일과 목요일 85만명, 화요일 83만명, 월요일 82만명, 일요일 80만명 순이었다.

일간 전체 승하차 인원이 가장 많은 요일은 평일 통근 수요와 주말을 앞두고 이동 수요가 겹치는 금요일이었다.

각 요일의 평균 승객을 전체 일평균 승객으로 나눈 변동계수는 금요일이 117.4로 가장 높았다. 이는 금요일에 승객이 전체 평균 대비 17.4%가량 더 많다는 의미다.

요일별 변동계수는 월∼목요일 모두 110∼115로 큰 차이가 없었다. 반면 토요일에 85, 일요일은 61.3으로 주말에 승객이 적은 것으로 나타났다.

서울교통공사는 향후 지하철 이용 수요에 기반한 시간대·요일별 승하차 데이터를 분석해 서비스를 개선할 방침이다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “지난해 지하철 승하차 인원 데이터를 분석한 결과 시민들이 체감하는 혼잡과 실제 이용 데이터 사이에는 차이가 있는 것으로 나타났다”며 “앞으로도 데이터 기반 분석을 통해 수송 서비스를 강화하겠다”고 말했다.