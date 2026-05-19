직권남용 혐의 피의자 소환 통보 합참 김명수·이승오도 조사 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원)에서 밝히지 못한 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에 피의자 소환 조사를 진행한다. 윤 전 대통령이 소환 요구에 계속 응하지 않을 경우 강제 구인까지 검토할 방침이다.

19일 연합뉴스 보도에 따르면 특검팀은 윤 전 대통령에게 오는 26일 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 조사에 출석하라고 통보했다.

특검팀은 오는 26일 불출석하면 29일 다시 소환하겠다고 예고했다. 29일에도 불출석하고 이후 3차 소환에도 불응하면 강제 구인에 나설 수 있다는 입장도 전달했다고 밝혔다.

특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시했다고 의심하고 있다. 당시 메시지에는 ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다’, ‘윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’는 등 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

특검팀은 윤 전 대통령을 상대로 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 보낸 경위를 살필 계획이다.

특검팀은 이에 앞서 오는 22일 이승오 전 합동참모본부 작전본부장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다. 27일에는 김명수 전 합참 의장에 대한 피의자 조사가 예정돼 있다.

특검팀은 김 전 의장 등이 비상계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담했다고 보고 있다. 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 가결된 뒤 윤 전 대통령의 지시에 따라 ‘2차 계엄’을 준비했다는 의혹도 있다.

특검팀은 이와 관련해 김 전 의장과 이 전 본부장, 정진팔 전 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 안찬명 전 작전부장, 이재식 전 전비태세검열차장 등 6명을 입건한 상태다.