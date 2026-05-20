독점 운영 방지 위해 운영기간 11년 한정 무단 미운행 등 면허 위반 시 노선권 취소

[헤럴드경제=신혜원 기자] 앞으로 전주·군산·완도 등 지방에서도 공항버스를 탈 수 있게 된다. 공항버스를 비롯해 다양한 시외·고속버스 노선이 신설돼 국민 편의성이 높아질 전망이다.

국토교통부는 지난해 하반기 접수된 시외·고속버스 신설 신청 건에 대한 검토를 거쳐 공항버스 노선 8개를 포함한 23개 시외·고속버스 노선을 새로 만든다고 20일 밝혔다.

이는 지역민들의 공항 접근성을 높이고, 환승 불편을 줄이기 위함이다. 그동안 철도 운행 횟수가 적거나 중간에 환승이 필요했던 지역을 중심으로 노선을 확대해 지역 간 연결성을 강화할 계획이다.

우선 고속버스 노선은 11개 추가된다. 서산↔전주(150km, 4회/일), 청주↔당진(103km, 2회/일), 청주↔보령(132km, 4회/일)이 신설될 예정이다. 서산·보령·당진~청주·전주 간 거리가 150km 이내임에도 불구하고 대전에서 환승해야 했던 불편을 개선하기 위해 새로 마련됐다.

평택↔창원(323km, 4회/일) 노선도 운행된다. 평택(62만)↔창원(99만명) 간 적은 철도 운행 횟수(3회/일)를 보완하고 교통수단 선택권 확대를 위해 추진된다.

나머지 7개 노선은 현재 운행 중인 노선의 일부 운행편에 대해 중간정차지·종점을 변경해 이용객 편의를 개선했다.

시외버스 노선(12개)도 신설되는데 지방공항 및 관광 활성화 일환으로 공항버스 노선을 8개 만든다. ①김해공항↔전주↔익산↔군산, ②청주공항↔청주북부↔김천↔구미↔동대구, ③전주↔완주혁신도시↔청주공항, ④인천공항↔인천↔해남↔완도, ⑤화순↔장성↔인천공항, ⑥인천공항↔영암↔해남, ⑦서산↔당진↔청주북부↔청주공항, ⑧부안↔서천↔인천공항 등이다.

아울러 서울경부터미널↔평창(185km, 4회/일) 노선도 새롭게 도입된다. 기존에 동서울터미널에서만 이용할 수 있었던 평창행 시외버스를 서울고속버스터미널에서도 이용할 수 있도록 했다.

유성↔경주↔포항(251km, 5회/일) 노선도 신설한다. 대전역↔경주역·포항역 간 철도가 운행 중이지만 대전역과 다소 거리가 있는 대전 서부 지역 주민의 경주·포항 접근성 개선을 위함이다.

국토부는 특정 사업자의 독점적 운영에 따른 폐단을 방지하기 위해 이번 신설 노선의 운영 기간을 11년(=노선버스 차령)으로 제한했다. 향후 노선 필요성과 운송 실적 및 기회의 형평성 등을 종합적으로 검토해 갱신 여부를 결정하게 된다.

또한 노선 인가만 받고 1년(차량 출고, 기사 채용 등 사전 준비 기간) 내 운송 개시하지 않을 경우 인가를 철회한다. 무단 미운행 또는 휴업하는 경우에는 다른 사업자의 노선 신설·조정 검토 시 경합성 판단 대상에서 제외해 다른 사업자의 운행 기회를 보장한다는 방침이다.

한편 국토부는 이번 노선 신설 시 부과한 인가 조건을 제도화하고, 무단 미운행 또는 임의 경로 변경 등 면허 내역 위반 사업자에 대해서는 해당 노선의 노선권을 폐지할 수 있도록 ‘여객차법 시행령’과 ‘여객운수사업 인·면허업무처리요령’ 등 제도개선도 추진한다.

뿐만 아니라 노선버스의 공공성을 증진할 수 있는 방안도 검토할 계획이다.

박재순 국토부 교통물류실장은 “이번 노선 신설이 지역 간 연결성을 높이고 지방공항 활성화에 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역에 필요한 노선을 지속 확충하고, 버스의 공공성을 강화하기 위한 방안도 함께 추진해 나가겠다”고 말했다.