임직원·가족 60여 명 참여 현충탑 참배·태극기 헌정 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한신공영은 자사 봉사단체 ‘한신효(孝)플러스봉사단’이 지난 16일 국립서울현충원 묘역정화 봉사활동을 진행했다고 19일 밝혔다.

한신효플러스봉사단은 사내 임직원 및 가족으로 구성된 자발적 봉사단체다. 이번 봉사활동에는 임직원과 가족 등 약 60여 명이 참여했다.

참가자들은 현충문 앞에 집결한 뒤 현충탑 참배를 통해 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기렸다. 봉사단은 한국전쟁 전사자 및 독립유공자 묘역 일대를 돌며 ▷묘역정화 ▷화환수거 ▷화병정리 ▷묘비닦이 등 묘역 환경정화 활동을 했다.

이번 활동은 단순 일회성 행사가 아닌, 한신공영이 12년째 이어오고 있는 대표 사회공헌 활동이다.

한신孝플러스봉사단은 지난 2015년 한신공영의 기업이념인 ‘효(孝)’ 정신을 실천하기 위해 출범했으며, 매년 꾸준히 국립서울현충원 봉사활동을 이어오고 있다.

또한 한신공영은 지난 2023년 국립서울현충원과 ‘1사1묘역’ 자매결연을 체결하고 지정 묘역을 지속적으로 관리하며 국가유공자 예우와 보훈문화 확산에 앞장서고 있다.

이외에도 한신공영은 현충원 봉사활동 외에도 사랑의 연탄 나눔, 무료급식 봉사, 취약계층 지원 등 지역사회와 상생하는 다양한 나눔 활동을 통해 ESG 경영과 기업의 사회적 책임 실천을 강화하고 있다.

한편 한신공영의 올해 1분기 매출은 2523억8500만원으로 전년 동기(3044억7500만원) 17.1% 감소했다.