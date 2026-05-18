[헤럴드경제=김보영 기자] 스타벅스가 제46주년 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 행사를 진행해 논란이 일고 있다.

18일 스타벅스는 ‘탱크데이’ 기획전을 열고, ‘SS 탱크 텀블러 503ml’와 ‘SS미니 탱크 텀블러 133ml’ 등 ‘탱크 시리즈’ 텀블러를 홍보했다. ‘탱크데이’라는 문구 아래에는 ‘5/18’이라는 날짜가 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다.

이를 두고 사회관계망서비스(SNS)에서는 5·18민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌다. 특히 ‘책상에 탁!’이라는 표현은 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부의 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”는 발표를 떠올리게 한다는 지적이 나왔다.

온라인에서는 “일베(일간베스트)나 다름없다. 실수나 우연으로 보기 어렵다”, “이건 선 넘었다”, “5‧18 민주화운동을 모욕하는 행위다”, “이 정도면 노린 것 아니냐”, “의도가 다분하다” 등 비판이 이어졌다.

논란이 일자 스타벅스는 ‘책상에 탁!’이라는 문구를 ‘작업 중 딱~’으로 교체하고, ‘탱크데이’를 ‘탱크텀블러데이’로 수정했다가 현재는 이를 모두 삭제한 상태다.

스타벅스 이날 입장문을 통해 “텀블러 시리즈 프로모션을 진행하는 과정에서 부적절한 문구를 발견했다”며 “이로 인해 고객 분들에게 불편과 심려 끼쳐 드린 점 진심으로 사과 드린다”고 밝혔다.

이어 “해당 행사는 즉시 중단했으며, 향후 유사 사례의 재발을 방지하기 위해 내부 프로세스를 점검하고 개선해 나가겠다”고 덧붙였다.