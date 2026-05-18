정청래 “광주 정신 헌법 전문 수록” 장동혁 “입으로만 5·18 정신 외쳐” 경찰, 여야 대표 신변보호 시작

[헤럴드경제=양대근·윤채영 기자] 5·18 민주화운동 제46주년을 맞아 18일 여야 지도부가 광주에 집결했다.

정청래 민주당 대표 겸 총괄상임선대위원장은 이날 한병도 상임공동선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보 등 지도부 약 20명과 함께 기념식에 참석했다.

민주당 지도부는 기념식에 앞서 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배했다. 정 대표는 참배 이후 기자들과 만나 “내란을 옹호했던 ‘윤어게인’ 세력이 다시 부활을 꿈꾸고 있다”며 “아직도 내란을 옹호하고 윤어게인을 외치는 내란당의 ‘내란 공천’을 보면서 광주 민주 영령들께 이들을 반드시 심판해달라고 빌고왔다”면서 국민의힘을 직격했다.

정 대표는 이달 초 국회 개헌안이 국민의힘의 표결 불참으로 투표 불성립 된 것에 대해서도 “5·18 광주 민주화운동 정신이 헌법전문에 수록되고 다시는 전두환·윤석열과 같은 비상계엄을 꿈꾸는 자들의 생각조차 없앨 수 있도록 최선을 다하겠다”며 개헌안 재추진도 시사했다.

장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선대위원장도 이날 지도부와 함께 취임 후 처음으로 5·18 민주화운동 기념식을 찾았다. 양향자 경기지사 후보 등도 동행했으며, 송언석 원내대표는 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 서울기념식에 참석했다.

장 위원장의 공식 광주 방문은 지난해 11월에 이어 두 번째다. 장 위원장은 당 대표 취임 후 처음으로 광주를 방문해 5·18민주묘지를 참배하려 했으나 당시 시민사회 단체의 반발로 불발된 바 있다.

장 대표는 이날 오전 페이스북을 통해 “이재명(대통령)과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세운다”며 “하지만 저들에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐이다. 입으로는 5·18 정신을 외치지만, 정작 5·18 정신을 무너뜨리는 자들”이라고 지적했다.

조국 조국혁신당 대표와 서왕진 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표 등 여야 정당 지도부들도 이날 기념식에 함께했다.

한편 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 정청래 대표를 겨냥해 테러를 모의했다는 의혹이 제기된 것과 관련 경찰이 전날 오후부터 정 대표와 장 대표에 대한 신변보호를 시작했다.

경찰청은 언론 공지를 통해 “민주당·국민의힘 대표에 대한 전담 신변보호팀을 당 측과 협의 후 조기 가동했다”고 밝혔다. 신변보호팀은 당초 선거운동 시작일인 21일부터 가동될 예정이었다. 경찰청은 민주당·국민의힘 외에 다른 정당들도 신변보호를 원할 경우 조기 가동을 검토하겠다는 방침이다.