AI 호황 탄 메모리사업부에 파격 인센티브 제안 비메모리 적자…“삼전 아니었다면 문 닫을 수준”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성전자가 메모리반도체 사업부에 600%대 성과급을 제안했지만, 비(非)메모리 반도체에는 100% 수준의 성과급을 제시했다고 로이터통신이 보도했다.

16일 로이터통신이 입수한 임금 협상 회의록에 따르면 삼성전자는 지난 3월 디바이스 솔루션(DS) 부문 메모리 사업부 직원들에게 연봉의 607% 수준에 달하는 성과급을 제시했다. DS 내 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI에는 50∼100%의 성과급을 책정했다.

삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 DS 부문은 크게 데이터 저장장치를 주력으로 하는 메모리 사업부와 칩 설계 및 위탁생산 등 시스템 반도체를 아우르는 시스템 LSI·파운드리 사업부로 나뉜다.

이중 메모리 사업부는 최근 인공지능(AI) 붐을 타고 막대한 이익을 냈지만, 시스템 반도체 부문은 대규모 적자를 기록했다.

사측 대표교섭위원인 김형로 부사장은 회의록에서 “시스템 반도체 사업부는 수조 원의 손실을 기록했고, 솔직히 우리 회사가 아니었다면 그들은 아마도 파산했거나 문을 닫았을 것”이라고 말했다고 로이터는 전했다.

그러나 노조 측은 성과급 격차가 ‘2030 시스템 반도체 1위’라는 회사 비전을 흔들고 직원 이탈을 부추길 것이라며 반발한 것으로 전해졌다.

최승호 노조위원장은 회의록에서 “메모리 사업부는 성과급 5억원을 받는데 파운드리 사업부는 8000만원만 받는다면, 그 직원들이 계속 일할 동기가 있겠느냐”고 말했다.