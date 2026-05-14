현장형 기술교육·인턴십 운영…항공우주·방산 전문인력 양성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 한화에어로스페이스가 우주항공·방산 분야 첨단 제조 인재 양성을 위해 손을 맞잡았다. 현장 실무 중심 교육과 취업 연계 인턴십 프로그램을 통해 항공우주·방산 산업 수요에 대응할 전문 기술인력을 체계적으로 육성하겠다는 구상이다.

14일 한국폴리텍대학에 따르면 양 기관은 이날 경남 창원 한화에어로스페이스 창원1공장에서 항공우주·방산 분야 기술인재 양성과 취업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한화에어로스페이스는 항공기·함정용 엔진과 지상체계, 유도무기 등을 개발·생산하는 국내 대표 방산·항공우주 기업이다. 이번 협약은 최근 글로벌 방산 수요 확대와 우주항공 산업 성장에 대응해 산업현장 맞춤형 기술교육 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▷기술인재 양성을 위한 인턴십 과정 운영 ▷현장 실무 중심 기술교육 및 기업 현장 견학 ▷맞춤형 교육프로그램 개발 및 인프라 공동 활용 ▷재직자 역량강화 교육 운영 등 다방면에서 협력하기로 했다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “대한민국 우주항공·방산 생태계를 이끄는 한화에어로스페이스와의 협력은 청년들에게 세계적 수준의 첨단 산업 현장으로 진입할 수 있는 튼튼한 경력 사다리를 제공할 것”이라며 “폴리텍의 현장 중심 직업교육 시스템이 K-방산의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 동력이 되도록 전력을 다하겠다”고 밝혔다.