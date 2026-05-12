[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 올림픽위원회(JOC) 부회장이 현지 회의 중 한국인 비하 발언을 한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

11일 일본 매체 슬로우 뉴스 보도에 따를면 기타노 다카히로 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장은 지난 2월 연맹 임원회의에 참석한 이사들에게 한국인 비하 표현과 함께 인격 모독성 발언을 했다.

해당 발언은 지난 2월 일본 봅슬레이 남자 대표팀이 연맹 측 행정 실수로 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’ 출전권을 놓친 직후 열린 대책 회의에서 나왔다. 당시 전력 강화 담당 이사였던 A씨가 단체와 선수에 대한 지원 체계 개선을 제안하자, 기타노 회장은 A씨를 향해 “당신은 아무것도 분석하지 못했고 계획도 없었다”, “스포츠계에 있는 것을 부끄럽게 생각해야 한다”며 질책했다.

이 과정에서 기타노 회장은 “결과를 보고 분석하는 건 바보나 조센징도 할 수 있는 일”이라며 한국인 비하 발언까지 나왔다.

이때 기타노 회장이 사용한 단어 ‘쵼’(チョン)은 한국인과 조선인을 모욕하는 차별적 용어라고 매체는 설명했다.

기타노 회장은 지난달 방한해 2018평창기념재단에 방문해 평창슬라이딩센터 활용과 협력 확대 방안에 대해 논의한 바 있다. 하지만 연맹 관계자들에 따르면 기타노 회장은 업계에서 평소 “한국은 신용할 수 없다”며 적대감을 드러내 온 것으로 알려졌다.

이번 회의에서도 A씨가 한국을 비롯한 아시아 국가들과의 연계 강화를 해결책으로 제시했으나 기타노 회장이 이를 묵살한 것으로 전해졌다. 또한 2020년 코로나19 여파로 매년 진행하던 유럽 원정과 합숙을 포기하는 대신 검토된 한국에서의 합숙 방안 역시 기타노 회장의 반대로 실현되지 못했다.

슬로우뉴스는 이번 사태와 관련해 연맹과 JOC 측에 공식 답변을 요구했지만 JOC는 공식 입장을 전하지 않은 것으로 알려졌다.