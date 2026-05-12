직매입 물량 3배 확대…지역 농가에 안정적 수익 보장

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡이 경북 고령군 특산물 ‘우곡그린수박’의 직매입 물량을 전년 대비 3배인 1만5000통으로 늘려 새벽배송으로 판매한다고 12일 밝혔다.

우곡그린수박은 평균 13브릭스(brix) 이상의 높은 당도와 아삭한 식감이 특징이다. 고령 지역 특유의 큰 일교차와 풍부한 일조량을 바탕으로 재배된다. 하지만 포전 거래, 생산량 저하, 재배면적 감소 등으로 농가 수익성이 낮아 지역 중심으로 유통됐다. 쿠팡은 작년 4월 경북 고령군청과 업무협약을 맺고, 500여개 고령 농가의 과일 매입과 전국 판로 확대를 약속했다.

박명회 우곡그린수박 공선회 회장은 “지난해 쿠팡 판매 당시 조기 품절될 정도로 고객 반응이 뜨거워 올해는 공급 물량을 대폭 늘렸다”고 말했다. 신혜경 고령군청 농업정책과 유통가공팀장은 “쿠팡과 직매입 거래로 수박농가들이 안정적인 수익을 창출할 수 있을 것”이라고 기대했다.

쿠팡 관계자는 “지자체와 협업해 지역 농가에는 안정적인 판로를, 고객에게는 전국 각지의 우수한 농산물을 합리적인 가격에 선보일 계획”이라고 말했다.