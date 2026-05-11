[헤럴드경제=윤채영 기자] 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보가 11일 권역별 특화 발전을 중심으로 한 ‘골든 트라이앵글’ 전략을 제시했다.

유 후보는 이날 평택시청 브리핑룸에서 비전발표회를 열고 ”평택은 대한민국 경제와 안보를 떠받치는 핵심 도시로 빠르게 성장하고 있지만, 시민의 삶은 그 속도를 따라가지 못하고 있다”며 “이제는 성장의 속도가 아니라 완성을 말해야 할 때”라고 밝혔다.

유 후보는 평택을 고덕국제신도시, 팽성, 서부 5개 읍·면 등 3개 권역으로 나눠 각 지역 특성에 맞는 맞춤형 발전 전략을 추진하겠다고 설명했다. 그는 “각 권역의 강점을 키워 평택 전체의 판을 키우는 것이 핵심”이라고 강조했다.

고덕국제신도시에 대해서는 교통·교육·돌봄 인프라 확충을 통한 ‘진짜 국제신도시’ 완성을 내세웠다. KTX 경기남부역사 건립, 신분당선 서정리역 연장 및 GTX-C 정차 추진, 공항 직행버스 신설 등 광역교통망 확충과 함께 달빛어린이병원 확대, 돌봄센터 확충, 특목고 유치 및 국제학교 설립 추진 등을 공약했다.

팽성 지역은 규제 완화와 산업·문화 복합 개발을 통해 ‘기회의 땅’으로 만들겠다고 밝혔다. 첨단산업·미래모빌리티 산업단지 유치, 추팔산단 문화선도산단 조성, 고덕 연계 교통망 확충, 고도제한 완화 및 농업진흥구역 조정 등을 추진하겠다는 구상이다.

서부 5개 읍·면에 대해서는 교통·물류·관광 중심지로 육성하겠다고 했다. 신안산선 연장, 안중역 역세권 개발, 서해선-KTX 직결 추진과 함께 평택호 관광단지 조기 완공, 체육·생활 인프라 확충 등을 약속했다.

특히 평택항 수상 태양광 설치와 관련해선 “모든 역량을 동원해 반드시 막아내겠다”고 강조했다.

유 후보는 “어느 곳에 무엇이 먼저 들어와야 하는지 알고, 이를 실제 결과로 만들어낼 수 있는 것은 경험과 실력, 책임이 있어야 가능하다”며 “평택을 잘 아는 사람이 평택을 발전시킬 수 있다”고 밝혔다.

이어 “고덕은 고덕답게, 팽성은 팽성답게, 서부는 서부답게 키우겠다”며 “권역별 발전의 성과가 시민의 삶으로 이어지도록 하겠다”고 강조했다.