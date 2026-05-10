[헤럴드경제=김성훈 기자] 이란군이 미국의 대(對)이란 제재에 동참하는 국가의 선박은 호르무즈 해협 통과를 허용하지 않을 것이라고 경고했다.

연합뉴스에 따르면, 타스 통신은 10일(현지시간) 이란 육군 대변인 모하마드 아크라미니아가 국영 IRNA통신과의 인터뷰를 통해 “이제부터 미국의 전례를 따라 이란에 제재를 가하는 국가들은 호르무즈 해협을 통과하는데 틀림없이 어려움을 겪게 될 것”이라 말했다고 보도했다.

아울러 그는 미국과 이스라엘과의 군사적 충돌로 인해 이란이 호르무즈 해협에서 지정학적 잠재력을 활용할 수밖에 없게 됐다며 현재 이란이 이곳에 “주권을 행사하고 있다”고 주장했다.

그는 이곳을 통과하려는 모든 선박은 이란과 협조해야 한다며 이런 조치가 이란에 많은 이점을 가져다줄 수 있다고 말했다.

이번 발언은 미국이 지난 8일 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올리는 등 휴전 협상과 별개로 이란에 꾸준히 추가 제재를 가하는 것에 대한 반발로 해석된다.

아크라미니아 대변인은 적이 이란을 재공격할 경우 새로운 무기를 활용해 반격하겠다는 의지도 다졌다.

그는 적이 이란을 다시 공격하면 “놀라운 대응”에 직면하게 될 것이라며 “이러한 대응에는 새로운 무기, 새로운 전술, 새로운 전장이 포함된다”고 강조했다.