총 4부작 시리즈…음악·영화·음식·뷰티 등 아울러

[헤럴드경제=한영대 기자] 현대자동차는 9일 CNN과 수년간 이어온 파트너십을 바탕으로 단독 후원한 4부작 오리지널 다큐멘터리 시리즈 ‘케이-에브리띵(K-Everything)’을 전 세계 시청자들에게 최초로 공개됐다고 10일 밝혔다.

케이-에브리띵은 전 세계 대중문화를 선도하고 있는 한국 문화가 가진 창의성과 저력을 심층 조명하는 다큐멘터리 콘텐츠이다. 열정, 혁신 등 한국 문화가 전 세계적 신드롬을 일으킬 수 있었던 근원적 원동력과 위상을 선보인다.

총 4부작으로 구성된 시리즈는 음악, 영화, 음식, 뷰티 등 다양한 주제를 아우른다. 토니상 후보에 오른 배우이자 감독·프로듀서로 활약 중인 다니엘 대 킴이 진행을 맡는 동시에 총괄 프로듀서로 참여했다.

첫 번째 에피소드에서는 싸이, 태양, 전소미 등 글로벌 무대에서 활약 중인 아티스트들을 만나보며 K-팝 산업의 성장 동력을 집중 조명한다. 두 번째 K-필름 편에서는 배우 이병헌, 연상호 감독, 김은숙 작가, 이미경 부회장 등 한국 콘텐츠 산업을 이끌어온 주요 인물들과의 대화를 통해 한국 영화·드라마 산업이 겪은 변화와 그 과정에서 탄생한 이야기들을 살펴본다.

세 번째 K-푸드 편은 길거리 음식부터 미쉐린 스타 레스토랑에 이르기까지 한식 역사와 철학, 그리고 세계 미식 무대에서의 진화를 다룬다. 마지막 에피소드 K-뷰티에서는 아이린 김, 레오제이 등 대표 인플루언서들이 참여해 K-뷰티가 글로벌 뷰티 산업에 어떤 영향을 미치고 있는지를 살펴본다.

케이-에브리띵은 지난 9일 CNN 인터내셔널을 통해 전 세계에 최초 공개됐다. 이후 국가 및 지역별 편성 일정에 따라 순차적으로 방영되고 있다. OTT 플랫폼에서도 시청이 가능하다. 국내에서는 쿠팡플레이, 해외에서는 HBO맥스 서비스 지역에서 시리즈 시청을 제공한다.

현대자동차 관계자는 “K-문화가 전 세계를 연결하는 강력한 매개체로 자리 잡은 지금 한국에 뿌리를 두고 함께 성장해온 기업으로서 이 특별한 이야기를 조명하고 지지하는 일은 ‘휴머니티를 향한 진보’를 실천하는 의미 있는 행보”라고 말했다.

한편, 현대차와 CNN 인터내셔널은 그동안 다양한 글로벌 캠페인을 전개했다. 2024년에는 예술·비즈니스·기술·스포츠 분야에서 두각을 나타낸 인물과 전 세계에 귀감이 된 리더들을 소개한 시리즈물 비저너리스를 선보인 바 있다.