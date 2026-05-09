프리덤 프로젝트 ‘신중 검토’에서 ‘검토 불필요’로 “임기응변식 대응 우려…명백한 방향성 있어야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 통항과 관련해 ‘프리덤 프로젝트’를 가동하겠다고 발표했다가 약 이틀 만에 잠정 중단을 선언하는 등 중동 상황을 둘러싼 각국 입장이 시시각각 바뀌면서 정부의 외교·안보 대응에 혼란이 가중되고 있다는 지적이 나온다.

먼저 정부는 프리덤 프로젝트에 대해 “해당 작전의 구체적인 내용과 우리 선박에 미칠 영향을 면밀히 검토 중”이라는 입장을 냈다가 트럼프 대통령의 중단 결정에 ‘검토 불필요’로 선회한 바 있다.

HMM 나무호의 화재 발생 원인 등에 대해선 ‘피격인지 여부가 확실치 않다’면서 트럼프 대통령과 온도 차를 보이기도 했다. 트럼프 대통령은 지난 4일(현지시간) 발생한 한국 선박 HMM 나무호 화재·폭발이 단독행동을 하다 이란의 피격을 받은 것이라고 주장하며 한국의 기여를 요구하는 등 압박을 가한 바 있다.

정부는 특히 트럼프 대통령이 주장한 ‘단독행동’ 가능성을 두고 “해당 선박은 수일 전부터 정박해 있었다”면서 정면 반박하기도 했다.

정부 조사단이 두바이에 해당 선박을 예인시켜 조사를 이어가고 있는 가운데 이란 국영TV와 이란 대사관이 피격 여부를 둘러싸고 전혀 다른 입장을 내기도 했다. 이란 국영 TV는 “이란이 새로 정의한 해역 규칙을 위반한 한국 선박을 겨냥한 것은, 주권을 수호하기 위해 물리적 행동을 할 준비가 되었다는 명확한 신호”라고 주장했고, 주한이란대사관은 “호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 피해에 이란군이 개입했다는 모든 주장을 단정적으로 부인한다”고 했다. 이어 선박에서 발생한 화재가 의도치 않은 사고일 가능성도 언급했다.

이처럼 나무호 화재·폭발을 둘러싼 각국의 주장이 엇갈리면서 정부는 고심하고 있는 모양새다. 정부는 우선 선박 화재·폭발에 대한 철저한 원인 규명과 함께 국제사회의 호르무즈 해협 통항을 위한 연대에 협조할 방침이다. 아울러 미국 정부와도 긴밀히 소통하는 동시에 이란 정부와도 관련 논의를 이어가고 있다.

일각에선 지금과 같이 현안에 대한 이해당사자의 메시지에 즉각 반응하는 ‘임기응변식’ 대응 기조를 바꿔야 한다는 조언이 따른다.

양욱 아산정책연구원 연구위원은 “우리가 알고 있던 국제 정치의 상식이 흔들리는 것은 사실”이라면서도 “트럼프 대통령이 하는 말과 행동이 예측이 안 되는 것은 아니다”라고 했다.

그는 “정부는 너무 신중하고, 액션도 없다”면서 “트럼프 대통령의 요구를 끊어내야 할 지점을 찾고 나름의 결심을 내리는 것은 굉장히 중요한 일인데, (정부가) 못하고 있어 우려스럽다”고 짚었다.

그러면서 “적극적으로 (대화)하되 원칙에 따라가고, 원칙에 따라가다 보면 타협의 지점도 있을 수 있다. 그때 과감하게 한두 번 타협해 주면 된다”면서 “큰 틀에서 보면 (트럼프 대통령이 추구하는 것은) 자국 이익의 극대화다. 여기서 무엇을 주고 무엇을 받아야 할지에 대해서 지금보다 명백한 방향성이 있어야 한다”고 조언했다.