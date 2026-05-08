생산자단체 사업장 가맹점 등록 근거 마련 “지방분권과 지역 공동체 강화에 기여”

[헤럴드경제=양대근 기자] 복기왕 더불어민주당 의원(민주당 사회적경제위원장, 충남 아산시갑)이 대표발의한 ‘지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안’이 지난 7일 국회 본회의를 최종 통과했다.

8일 정치권에 따르면 이번 개정안 통과로 사회연대경제 조직들의 가맹 등록 제한이 풀리고 농어촌 지역의 상품권 사용처가 대폭 확대됨에 따라, 지역 공동체 강화와 민생 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡게 될 것으로 기대되고 있다.

이번에 통과된 ‘지역사랑상품권법’은 복 의원과 최혁진 의원이 작년 공동대표발의한 원안의 핵심 논리인 ‘매출액 기준에 따른 일률적 가맹 거부의 부당성’을 전향적으로 수용한 결과다. 사회연대경제 조직들이 매출 규모와 상관없이 지자체 조례에 따라 가맹점으로 등록할 수 있는 예외 규정도 신설했다.

최종 대안은 ‘농업·농촌 및 식품산업 기본법’ 및 ‘수산업·어촌 발전 기본법’에 따른 생산자단체 등이 지역범위와 사업장 유형에 관해 행정안전부령으로 정하는 기준에 따라 지방자치단체의 조례로 정하는 경우, 중소기업이 아니더라도 가맹점 등록 거부 대상에서 제외하도록 했다.

이를 통해 그동안 가맹점 등록이 제한되었던 농어촌 지역 농·수협 사업장(하나로마트 등)에서도 상품권 사용이 가능해져, 주민들의 장보기 및 농자재 구입 불편을 해소하고 지역사랑상품권 사용자의 실질적인 선택권을 넓히는 계기를 마련했다는 평가다.

복 의원은 “사회연대경제의 핵심은 공동체가 서로 돕고 나누며 지역의 자생력을 키우는 것”이라며 “이번 법안 통과는 단순히 상품권 사용처 확대를 넘어, 자활기업이나 마을기업처럼 지역을 가장 지역답게 지켜온 조직들이 제도적 문턱에 막혀 밀려나는 모순을 바로잡고, 지역 내 소비가 생산과 일자리로 이어지는 건강한 선순환 생태계를 구축하기 위한 큰 걸음”이라고 설명했다.

이어 “지방자치단체가 지역 실정에 맞게 가맹점 기준을 정하도록 자율권을 부여한 것도 지방분권과 지역 공동체 강화에 기여할 것”이라고 덧붙였다.