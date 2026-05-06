[헤럴드경제=함영훈 기자] 요즘 몇몇 지혜로운 기초단체의 거버넌스가 대도시를 압도하는 경우가 많다. 그것도 첨단기술을 그대로 적용해 새로운 국민편의 시설을 만드는 순발력이 대단한다. 이번 주인공은 양양군이다.

양양군은 지반침하(싱크홀) 등 지하 안전사고 예방을 위해 올해 중 지하시설물을 전면 전산화한다고 6일 밝혔다. 현재 마무리단계라고 전했다.

양양군 관계자는 “정확한 지하시설물 정보는 재난 대응의 골든타임을 확보하는 핵심 기반”이라며 “이번 사업을 통해 양양군이 보다 안전하고 스마트한 도시로 도약할 것으로 기대한다”고 말했다.

양양군은 2022년부터 2026년까지 5년간 총 37억 3950만 원을 투입해 상수관로·하수관로·도로시설물 등 629.6㎞ 구간의 지하시설물 정보를 공간정보시스템(GIS) 기반으로 전산화하는 ‘지하시설물 전산화 확산사업’을 진행중이다.

6일 양양군에 따르면, 지하시설물 전산화 확산사업은 지하에 매설된 각종 인프라의 위치와 속성 정보를 정밀 측량해 데이터베이스(DB)로 구축하는 것으로, 지하 안전관리 체계를 근본적으로 강화하기 위한 핵심 사업이다.

특히 최근 전국적으로 노후 상·하수관로 파열에 따른 지반침하 사고가 잇따르면서, 지하시설물에 대한 정밀 관리 필요성이 크게 높아지고 있다.

실제로 국토안전관리원 2025 지하안전 통계연보에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 지반침하 사고 867건 중 45%가 하수관로 손상에 따른 것으로 분석됐다.

양양군은 현재까지 강현면, 서면, 손양면, 현북면 일부 등 484.1km 구간에 대한 기반자료 구축을 완료했으며, 2026년에는 현북면 일부와 현남면 145.5km 구간을 추가로 전산화해 5개년 사업을 최종 완료할 계획이다.

이번 사업이 완료되면 지하시설물의 위치를 사전에 정확히 파악할 수 있어 무분별한 굴착공사로 인한 사고를 예방하고, 사고 발생 시 신속한 대응이 가능해질 전망이다.

양양군은 향후 지하시설물 정보의 디지털 정확도를 더욱 높여 재난 대응 시간을 단축하고, 도시 안전관리 역량을 한층 강화해 나갈 방침이다.