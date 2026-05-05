김현정 “국가 폭력 의한 국정농단 문제” 강준현 “사법 정의 훼손한 행태 드러나”

[헤럴드경제=전현건 기자] 더불어민주당은 5일 이재명 대통령의 ‘조작 수사·기소 의혹 특검’ 숙의 주문에 의견 수렴 절차를 진행하겠다고 호응하고 나섰다.

민주당 원내 지도부는 이달 중 법안 처리 목표를 세웠지만, 6·3 지방선거 표심에 악영향을 줄 수 있다는 당 안팎의 우려가 커지면서 특검법안이 선거 이후 처리될 것이라는 관측에 무게가 실린다.

정청래 민주당 대표는 경기도 동두천 큰시장 유세 후 기자들과 만나 특검법안 처리 시기와 절차에 대해 “국민, 당원, 의원 총의를 모아 가장 좋은 선택을 하겠다”고 밝혔다.

‘구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라’는 이 대통령의 주문을 그대로 수용하며 사실상 속도 조절에 나선 것으로 예측된다.

정 대표는 “의원총회를 통해서 (의원들의 의견을 모으고), 또 당원들의 뜻도 물어서 어떻게 하는 것이 좋을지 판단해볼 것”이라고 설명했다.

김현정 원내대변인은 KBS 라디오에 출연해 “상임위원회와 의원총회 등을 통해 숙의하는 과정을 거쳐 (처리 시기를) 결정할 것”이라며 “그동안 중요한 법안은 의총에서 숙의 과정을 거쳐 결정됐고, 지금도 그런 과정을 거친다고 보면 될 것 같다”고 설명했다.

김 원내대변인은 “시기는 딱 날짜가 정해진 것이 아니라 자연스럽게 정해질 것”이라면서 “국가 폭력에 의한 국정농단의 문제”라고 규정했다.

이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보는 CBS 라디오에서 “이 대통령이 잘 판단했다고 본다”며 “선거 시기에는 국민들의 뜻과 함께 가야 하는 것이기 때문에 당의 합리적 판단이 필요하다고 본다”고 말했다.

특검법 처리를 놓고 ‘숨 고르기’에 들어간 민주당은 ‘이 대통령 공소 취소용 특검’이라는 국민의힘 공세를 정쟁으로 규정하며 역공을 펼쳤다.

강준현 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 “국정조사를 통해 정치검찰의 표적 수사와 증거 왜곡 등 사법 정의를 훼손한 행태가 드러났다”며 “국민의힘이 공소 취소용이라는 억지 논리를 들이대며 본질을 흐리고 있다”고 지적했다.

백승아 원내대변인도 서면 브리핑에서 “국민의힘이 본질을 흐리며 진상규명을 위한 특검법을 비난하는 데만 열을 올리고 있다”며 “조작기소의 공범을 자처하는 행태를 즉각 중단하라”고 촉구했다.