‘중동전으로 하방위험 커져’ 의견 모여…금융협력 방안 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]제26차 한중일 재무장관 회의 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 3일“지속가능한 성장과 공동 번영을 위해 3국이 정보를 공유하고 해결방안을 함께 모색하자”고 제안했다.

구 부총리는 3일 이날 제26차 한중일 재무장관·중앙은행총재 회의를 주재하면서 중동 전쟁으로 커진 대외 불확실성에 대응하기 위해 이같이 한중일 3국 간 협력 강화를 강조했다.

이날 회의에서는 최근 중동 전쟁이 각국 경제에 미치는 영향과 대응 방향이 공유됐다.

3국은 지난해 글로벌 불확실성 속에서도 비교적 견조한 성장 흐름을 이어왔고, 올해 1분기까지도 이러한 흐름이 유지됐다고 평가했다. 다만 최근 중동 전쟁으로 불확실성과 경기 하방 위험이 확대되고 있다는 데 의견을 같이했다.

구 부총리는 “3국이 중동 전쟁이라는 당면한 불확실성뿐만 아니라 저출산·고령화, 성장잠재력 저하, 공급망 안정화 등 중장기·구조적 도전 요인들을 공유하고 있다”고 설명했다.

그는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)+3(한중일) 금융협력과 관련해 지역금융안전망인 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)의 실효성을 높이고, 역내 감시기구(AMRO)의 역량을 강화하는 데 협력해야 한다고 강조했다.

이번 회의는 한중일 3국이 경제·금융 협력 방안을 논의하고 아세안+3 회의 주요 의제를 사전 점검하는 연례 협의체로, 올해는 한국이 의장국을 맡았다. 차기 회의는 일본 나고야에서 개최될 예정이다.