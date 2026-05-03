민주 김경수, 선거사무소 개소식…‘부울경 메가시티’ 전면에 국함 박완수, ‘시민 통합 선대위’ 발대식…도정 연속성 강조 진보 전희영, 첫 여성 도지사 후보 가세, 양당정차 한계 지적

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 3일 선거사무소 개소식을 열었다. 박완수 국민의힘 후보도 이날 ‘도민이 주인 되는 시민선대위’ 발대식을 개최하며 본격적인 세 대결에 나섰다.

김경수 후보는 창원시 성산구에서 열린 개소식에서 “부울경 메가시티 파기로 사라진 중앙정부 지원사업 35조원을 되찾아 오겠다”며 “경남의 마이너스 성장을 멈추고 수도권과 당당히 경쟁하는 영남권 경제공동체를 완성하겠다”고 밝혔다.

이날 행사에는 정청래 당대표를 비롯해 박지원·김태년 의원 등 당 지도부와 소속 국회의원 60여 명이 총출동했으며, 지지자와 도민 등이 몰려 성황을 이뤘다. 김 후보는 이재명 정부의 국정 비전과 연계한 ‘부울경 메가시티’를 강조하며 유능한 경제 설계자임을 전면에 내세웠다.

박완수 후보 역시 이날 선거사무소에서 ‘도민이 주인 되는 시민선대위’ 발대식을 갖고 본격적인 선거 체제로 전환했다. 이번 선대위는 당 조직 중심에서 벗어나 각계각층의 도민이 직접 참여하는 시민 통합형으로 구성해 민심 파고들기에 주력했다.

박 후보는 “경남 경제의 재도약과 도민 행복을 위해서는 검증된 행정 전문가 리더십이 절실하다”며 “우주항공청 안착 등 지역 숙원 사업을 차질 없이 완수해 경남의 위상을 바로 세우겠다”고 약속했다. 박 후보는 도정의 연속성과 안정을 강조하며 보수 표심 결집에 화력을 집중하고 있다.

전희영 진보당 후보도 아날 첫 여성 경남도지사 후보임을 내세워 양당 정치의 한계를 지적하고, 도민 삶을 바꿀 새로운 정치를 강조하며 본격적인 표심 공략에 나섰다.