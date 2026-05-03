“국힘 지도부, 공정·상식 갖고 있어”

[헤럴드경제=정석준 기자] 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 3일 페이스북에 “국민과 당원들의 생각에 역행하는 행위는 지도부가 생각조차 하지 않을 것”이라고 밝혔다.

박 위원장은 “국민의힘 지도부는 공정과 상식을 갖고 있다”며 “본선에서 경쟁력 있는 후보가 누구인지, 누가 민주당 후보를 꺾고 승리를 거둘 것인지, 그뿐만 아니라 선거 전체에 미칠 수 있는 영향력까지 고려해 상황을 면밀히 살피고 있다”고 강조했다.

그러면서 “일어나지도 않은 일을 두고 이야기하니 억장이 무너진다. 혹시라도 공천 결과가 국민과 우리 당 기대와 다르게 나오면 그때 이야기하라”며 “‘자중지란’을 경계하고 우리 모두 ‘단일대오’하자”고 촉구했다.

박 위원장의 이런 메시지는 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정진석 전 국회부의장의 충남 공주·부여·청양 보선 공천 신청으로 지방선거가 ‘윤어게인 심판’ 구도로 흐를 거란 우려가 분출된 상황을 진화하려는 뜻으로 풀이된다.

이미 이진숙 전 방송통신위원장이 대구 달성군에, 김태규 전 방통위 부위원장이 울산 남갑에, 이용 전 의원이 하남갑 재보선에 단수 공천되는 등 친윤계로 분류됐던 인사들이 재보선에 출마하면서, 더불어민주당도 비판의 목소리를 내고있다.

민주당이 이른바 불법 계엄을 저지른 ‘윤(尹)어게인’ 세력의 귀환을 이번 선거에서 심판하자며 공세를 펴는 상황에서 정 전 부의장 공천 문제가 현안으로 떠오르자 국민의힘 내부에서도 공천 반대 의견들이 공개적으로 잇따르는 모습이다

정 전 부의장은 비상계엄 사태 관련 대통령실 증거인멸 혐의로 수사를 받고 있다. 김태흠 충남지사 후보는 정 전 부의장의 공천이 현실화하면 ‘탈당 후 무소속 출마’도 불사하겠다고 밝히는 등 강하게 반발하기도 했다.

다만 당내에는 정 전 부의장이 윤 전 대통령의 계엄 선포를 반대하고 만류했다고 해명한 점, 해당 지역구에서 5선을 지낸 정 전 부의장의 본선 경쟁력을 고려해야 한다는 목소리도 일부 있다.

이에 당 윤리위는 전날 오후 5시 여의도 당사에서 비공개회의를 열어 정 전 부의장이 공천 신청과 함께 낸 복당 신청을 두고 논의를 진행하려 했으나 회의를 돌연 순연했다.

윤리위 회의 연기에 따라 공관위 역시 정 전 부의장 공천 문제를 놓고 연휴 내내 고심을 이어가고 있다.

공관위 한 관계자는 정확한 시기는 언급하지 않으면서도 “윤리위는 윤리위대로, 공관위는 공관위대로 일정을 이어갈 수밖에 없다”며 조만간 관련 결정을 내릴 것임을 시사했다.