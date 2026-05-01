말다툼 뒤 흉기 들고 찾아가 범행 피해 여성 중상, 생명엔 지장 없어 경찰 “관계·동기 추가 확인 중”

[헤럴드경제=정주원 기자] 대전의 한 백화점에서 동료 직원에게 흉기를 휘두른 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 연합뉴스에 따르면 대전둔산경찰서는 살인미수 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 5시55분께 대전 서구 둔산동 한 백화점 지하 2층 식당가에서 20대 여성 직원 B씨를 여러 차례 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 범행 직후 A씨는 현장 보안요원에게 제압됐고 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다.

피해자인 B씨는 목·가슴·팔·다리 등 신체 여러 부위를 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

경찰에 따르면 두 사람은 같은 식당가 내 서로 다른 점포에서 근무하는 직원으로, 사건 당일 마주치며 말다툼을 벌인 것으로 조사됐다. 이후 각자의 근무지로 돌아갔지만 A씨가 흉기를 들고 다시 찾아와 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 “이전 연인 관계였다”며 말다툼 과정에서 화가 나 우발적으로 범행했다는 취지로 진술했다. 다만 피해자가 치료 중으로 아직 진술하지 못해 실제 관계와 범행 경위는 추가 확인이 필요한 상황이다.

경찰 관계자는 “사건 이전 두 사람 사이에 폭력이나 스토킹 관련 신고는 없었다”며 “피해자 회복 이후 구체적인 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.