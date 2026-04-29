신한·우리은행과 대미 투자전략 설명회 관세청·지식재산처와 전국 5개 지역 순회 설명 미 관세·중동전쟁 등 통상 리스크 대응 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 급변하는 글로벌 통상환경 속에서 중소기업의 해외 진출을 지원하고 관세·환율·지식재산권(IP) 대응 역량을 높이기 위한 민·관 합동 설명회를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 설명회는 ‘민간은행 합동 대미 투자전략 설명회’와 ‘관세·환율·지식재산권 대응 설명회’ 등 두 갈래로 운영된다. 미국 투자 환경 변화와 현지 진출 전략, 관세 정책 대응, 환위험 관리, 지식재산권 침해 사례 등 수출 중소기업에 필요한 실무 정보를 제공하는 방식이다.

대미 투자전략 설명회는 우리은행과 신한은행이 함께 연다. 우리은행 설명회는 29일 서울 우리은행 본점에서, 신한은행 설명회는 5월 21일 대한상공회의소에서 각각 개최된다.

29일 설명회에는 법무법인 지평과 삼일회계법인 등이 참여해 한국 기업의 미국 진출 과정에서 필요한 법률 검토와 세무 지침 등을 설명한다.

다음 달 21일 설명회에는 미국대사관과 주한미국주정부대표부협회(ASOK) 등이 참여해 연방정부의 대미 투자 촉진 서비스와 미국 주요 주별 산업 환경, 진출 전략 등을 안내할 예정이다. 설명회 현장에서는 1대1 맞춤형 상담도 진행된다.

관세·환율·지식재산권 대응 설명회는 지식재산처·관세청과 공동 주최하고, 지역 수출지원센터와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관한다. 설명회에서는 미국 관세 정책 대응 방안, 환위험 관리 방안, 지식재산권 침해 사례 등 수출 현장에서 필요한 정보를 제공한다.

지역 설명회는 다음 달 15일 창원을 시작으로 인천, 춘천, 부산, 대구 등 전국 5개 지역에서 순차적으로 열린다. 일정은 창원 5월 15일, 인천 5월 28일, 춘천 6월 17일, 부산 6월 24일, 대구 6월 25일이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “미 관세, 중동전쟁 등 중소기업을 둘러싼 대외환경 변화가 가속화되고 있는 만큼, 중소기업이 적기 대응할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 중요하다”며 “중기부는 민간·공공 간 협력을 강화하고, 지역 중소기업들이 핵심 수출 정보를 놓치지 않도록 지방중소벤처기업청 내 수출지원센터와 유관 협·단체를 통해 글로벌 동향 정보를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.