박 의원, 이주노동자 폭행 사건에 사과… 일터 폭력 엄단 의지
노동부 감독 권한 지방 이양 맞춰 “지자체가 직접 밀착형 안전망 구축해야”
[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 국회의원이 인천의 한 공장에서 발생한 이주노동자 폭행 사건을 강력히 규탄하며 지방정부의 실질적인 노동권익과 감독권 행사를 위한 제도적 정비를 촉구하고 나섰다.
6·3 자방선거 민선 9기 인천광역시장 후보로 나선 더불어민주당 박찬대 의원은 25일 자신의 SNS를 통해 인천의 한 제조공장에서 퇴근 후 전화를 받지 않았다는 이유로 폭행당한 젊은 이주노동자의 사연을 언급하며 “일터에서의 폭력은 어떤 변명으로도 용납할 수 없는 명백한 범죄”라고 강하게 비판했다.
“미안합니다” 피해 노동자에 전한 진심 어린 사과
박 의원은 이번 사건에 대해 “타국에서 온 젊은 노동자가 홀로 감당했을 두려움과 고통에 마음이 무겁다”며 낮은 자세로 고개를 숙였다.
그는 “인천을 대표해 그리고 한국의 어른으로서 피해 노동자에게 정말 미안하다”고 밝혀 이는 단순히 사건에 대한 유감을 넘어 인천 지역 내 노동 현장의 인권 유린 방치에 대한 정치권의 무거운 책임감을 드러냈다.
‘이재명표 정책’ 노동 감독권 이양… “인천형 체계로 완성”
이와 관련 박 의원은 최근 고용노동부의 사업장 감독 권한 일부를 지방정부로 이관하는 절차가 시작된 점을 강조했다.
이는 이재명 대통령이 경기도지사 시절부터 “현장을 가장 잘 아는 지자체가 노동 감독을 해야 사각지대를 해소할 수 있다”며 강력히 주장해온 정책이다.
박 의원은 권한이 커진 만큼 지방정부의 책임도 무거워져야 한다고 역설했다.
그는 구체적인 해법으로 ‘노동 감독 권한 이양에 대비한 인천형 노동권익·감독 준비 체계’ 확립을 약속했다.
주요 추진 방향으로는 ▷지방정부의 노동 감독 실효성 제고 ▷현장 밀착형 노동 안전망 단단한 구축 ▷억울한 시민이 나오지 않는 행정 체계 마련 등을 제시했다.
“이게 정치와 행정이 할 일… 노동 존중 인천 만들 것”
박 의원은 “안전한 일터는 누구나 누려야 할 당연한 권리”라며 “노동 감독 체계의 변화가 단순히 행정적 절차에 그치지 않고 일하는 모든 사람이 존중받는 결과로 이어져야 한다”고 주장했다.
그러면서 “억울한 시민이 나오지 않게 하는 것이 시장과 정치권이 할 일”이라며 “이번 사건을 계기로 인천이 노동 인권의 사각지대에서 벗어나 가장 안전한 일터를 가진 도시로 거듭날 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 의지를 밝혔다.
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