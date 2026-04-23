“원유 등 에너지 상생 중기적 협력 논의하기로” “방산, 기술 협력·공동 생산·공동 개발까지 확대”

[헤럴드경제=서영상(하노이)·문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 23일 우리 정부의 베트남 닌투언 원전 사업 수주 가능성과 관련해 “초기적인 협의가 진행 중이다. 협력 가능성을 검토한 내용도 만들어지고 있다”며 “금융 (협력) 관련 가능성의 여지도 분명히 있어서 추진하기로 했다”고 밝혔다.

위 실장은 이날 베트남 하노이에 마련된 한국 기자단 프레스센터에서 이같이 말하고 “지금은 타당성, 리스크, 참여 방안, 금융 협력 방안 등을 함께 논의하는 단계에 있다”고 했다. 사업 전반에 대한 검토가 이뤄지고 있다는 취지다.

앞서 한국전력공사와 베트남 국가산업에너지공사는 ‘원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 업무협약(MOU)’를 맺고 신규원전 건설 방안 및 원전 건설 리스크 공동 분석 등에 나서기로 했다. 또한 한전과 수출입은행, 무역보험공사는 베트남 국가산업에너지공사와 ‘원전 프로젝트 금융협력 가능성 검토 MOU’를 별도로 채택해 정보교환 체계 구축 및 금융지원 타당성 검토에 속도를 내기로 했다. 이에 따라 한국의 베트남 원전 수주에 대한 기대감이 높아지고 있다.

또 한국과 베트남 간 방산 협력과 관련해 위 실장은 “방산 분야 논의도 중요하게 다뤄졌다”면서 “지금까지의 방산 성과가 아주 압도적인 건 아닌데, 앞으로 더 늘려나가자는 데 의견의 일치를 봤다. 서로 기술 협력도 하고 공동 생산, 공동 개발 등까지 영역을 확대하기로 했다”고 설명했다.

베트남은 경질유를 생산하고 중질유를 수입하는 국가로 한국과 비슷하게 원유 수입의 어려움을 겪고 있다. 관련 협력과 관련해 위 실장은 “(베트남 생산) 원유는 수출하고 저가의 중질유를 수입해 가공하기도 하고, 그렇다 보니 지금 저가의 중질유 일부가 중동에서 막히기 때문에 애로가 있다고 한다”면서 “그런 애로들을 가진 나라들과 상부상조할 수 있는 방안을 논의해 보자는 얘기가 있었다”고 했다.

아울러 협상에 난항을 겪고 있는 중동 전쟁과 관련한 논의도 일부 있었다고 한다. 위 실장은 관련 질문에 “그런 문제는 깊이 있게 논의되지는 않았다”면서도 “공급망 장애가 생겨난 현실에 대한 인식을 같이 했다”고 말했다.

그는 이어 “유사한 처지에 있는 한국이나 베트남, 인도 등이 더 많은 협력을 해야 한다는 논의도 있었다”면서 “베트남과도 이런 에너지 (수급) 장애에 대해 단기적으로 서로 간에 상생할 수 있는 방안이 무엇인지, 그것을 추진해 보기로 했고, 또한 중기적인 협력 방안도 논의해 나가기로 했다”고 덧붙였다.

위 실장은 이날 이재명 대통령의 이번 베트남 순방 의의와 관련해 “이번 방문은 베트남이 개혁 개방 정책 40주년을 맞아 또 럼 당 서기장 겸 국가주석의 강력한 리더십 하에 선진국을 향한 국가 발전을 본격 추진해 나가는 전환기적 시점에서 이루어졌다는 의미가 있다”고 강조했다.

이어 베트남 순방 성과로는 베트남 신지도부와 정치적 신뢰 강화를 들었다. 위 실장은 “3월의 싱가포르, 필리핀 방문과 4월 인도네시아 대통령의 국빈 방한으로 이어지는 일련의 정상 외교 흐름 속에서 이번 베트남 국민 방문은 우리의 아세안 내 핵심 협력국인 베트남과의 전략적 협력을 더욱 강화하는 중요한 계기가 됐다”고 설명했다.

인프라·에너지 등 분야 협력 성과로는 “이날 오후 비즈니스 포럼 계기에 체결될 1700억원 규모의 호치민시 도시철도 차량 계약이 양국 간 인프라 협력의 마중물이 될 것으로 기대한다”고도 말했다.

그러면서 위 실장은 “이번 이 대통령의 방문은 베트남과의 교역 투자 협력을 한층 공고히 하는 한편, 보다 미래 지향적인 분야로 협력의 지평을 확대함으로써 양국 간 협력의 질적 수준을 한 단계 도약시키는 계기가 되었다고 생각된다”고 평가했다.