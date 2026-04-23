‘무소속’ 박맹우, 개혁신당 소속 출마하나 울산시당 창당식 참석 “보수 재건 움직임”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 이준석 개혁신당 대표가 23일 ‘단일화 변수’로 각 정당 후보들간 셈법이 복잡한 울산에서 “오늘부로 확고한 경쟁 체제에 들어서야 된다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 개혁신당 울산시당에서 창당대회를 열고 “울산 시민들의 먹거리 문제가 해결됐어야 하는데 몇 년 동안 오히려 더 줄었다. 새로운 길을 제시하지 못하고 내부에서 암투하다가 그렇게 된 것”이라며 이같이 말했다.

이 대표는 “지금까지 제 돈 주고 사온 차는 전부 다 울산에서 만든 차였다. 이제 미국에 가봐도 울산에서 만든 차를 많이 타고 다니더라”라며 ”대한민국 전체가 울산 남구에서 시작한 정치 변화를 받아들여서 대한민국 경제 체제로 정치를 확 바꿔보려 하는데 어떻게 생각하느냐“고 반문했다.

한편 이날 무소속으로 울산시장 선거에 출마한 박맹우 전 시장도 개혁신당 창당식에 참석하며 힘을 실었다. 박 전 시장이 개혁신당에 합류해 출마하는 것 아니냐는 목소리가 나온다. 실제로 박 전 시장은 개혁신당 소속 출마와 관련해 물밑 소통을 하고 있는 것으로 파악됐다.

울산시장의 경우 진영간 단일화가 최대 변수다. 김상욱 더불어민주당 후보, 김종훈 진보당 후보, 황명필 조국혁신당 후보가 모두 나섰다. 야권에서는 김두겸 국민의힘 후보와 박 전 시장이 출마했다.

박 전 시장은 “가장 정의로워야 될 울산시청이 제가 보기에는 이권 행정 패거리 정치의 총본부 같다”며 “울산시장과 지역 정치인들 야합해서 소위 말하는 카르텔을 형성해서 울산 정치권을 울산 정치를 떡 주무르듯이 좌지우지하고 있다”고 했다.

박 전 시장은 이어 “그런 연유로 이 동지들이 정말 정의롭고 참신한 개혁신당을 찾았고 저는 드넓은 무소속의 바다를 항해하고 있다”며 “반드시 우리 개혁신당 함께하신 분들 꼭 필승하셔서 울산 정치 바로잡는 데 동참해 주시기 바란다”고 촉구했다.

그는 “이번 선거가 끝나면 이 건강한 보수 재건 움직임이 일어날 것으로 본다. 그때 아마 우리 개혁신당 함께하신 여러분들 오늘의 이 발걸음이 더 큰 의미를 가질 것”이라며 “소속은 전부일 수도 있고 전무일 수도 있다. 그런 면에서 무한한 가능성을 말하는 것이고 반드시 저 시청을 접수하겠다”고 강조했다.