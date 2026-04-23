송언석 “이재명 대통령 정 장관 즉각 경질해야” 해임 건의안 본회의 통과 사실상 불가능 예측

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘은 북한 구성시(市)의 우라늄 농축시설 공개 발언으로 ‘정보 누설’ 논란에 휩싸인 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안을 당론으로 채택했다.

송언석 원내대표는 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 “이재명 대통령이 정 장관을 경질하지 않는다면 우리 당에서 해임 건의안 제출도 검토해야 하지 않을까 한다”며 의원들의 동의를 즉석에서 받았다.

이에 송 원내대표는 “의원들이 해임건의안 제출을 당론으로 추진하는 것을 만장일치로 동의했으니 정 장관의 해임건의안을 즉각 준비하겠다”고 말했다.

다만 해임 건의안이 국회에 제출되더라도 국민의힘 의석수 등을 감안할 때 본회의 통과는 사실상 불가능할 것으로 예측된다.

그는 “미국이 정 장관 발언에 대해 공식 항의했고 우리 측에 열흘 넘게 정보 공유 제한이 이어지는 상태”라며 “결과적으로 이것이 한미 관계, 한미 동맹 관계 악화의 요인으로 작용하고 있다면, 이 사태를 방치하며 두고 볼 수 없다”고 말했다.

그러면서 “이 대통령은 지금이라도 정 장관을 즉각 경질해야 한다”고 촉구했다.

앞서 국민의힘은 이날 오전 국회 국방위원회·외교통일위원회를 단독 소집하며 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 핵시설’ 발언에 대한 공세를 이어갔다. 두 위원회는 모두 국민의힘이 상임위원장을 맡고 있다.

외통위는 이날 오전 국민의힘 단독으로 전체회의를 열고 정 장관의 발언 경위를 묻기 위한 현안질의를 열었다. 하지만 정 장관과 조현 외교부 장관을 포함한 정부 관계자들이 출석하지 않았고, 여당인 더불어민주당 의원들도 불참하면서 질의는 이뤄지지 못했다.

외통위 소속인 김기현 의원은 “정 장관은 이 대통령의 상왕 노릇을 하며 차기 대권에 나서기 위해 국민들의 관심을 끌면서 자기 존재를 과시하고자 고의로 돌출 행동을 지속하는 것이 아닌가”라고 주장하며 “정 장관에 대한 즉각적인 경질을 통해서 무너진 국정의 기강을 바로잡아라”고 강조했다.

같은 시간 열린 국방위에서도 안규백 국방부 장관 등 정부 인사와 민주당 의원들이 나오지 않아 질의는 불발했다.

성일종 국방위원장은 “통일부 장관이 공식 석상에서 한미 양국이 모두 군사기밀로 다뤄왔던 사실을 발설했다. 이로 인해 동맹국 간 정보공유를 제한하는 엄중한 사태까지 이어졌다”며 “그런데도 정부·여당이 회의에 출석하지 않는 것은 국가안보를 완전히 포기하는 행태”라고 비판했다.