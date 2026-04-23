AI 기초교양 전공과정 개발·운영 대학 선정 전국 대학 20곳에 2년간 연 3억원 지원

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 전공과 관계없이 모든 대학생의 인공지능(AI) 기본역량 강화를 위해 대학 20곳의 AI 기본교육과정 개발을 지원한다고 23일 밝혔다.

교육부와 한국대학교육협의회는 이날 ‘2026년 대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업’ 선정평가 결과를 발표했다. 이번 사업은 AI가 일상화된 환경에서 모든 대학생이 기본 소양을 갖출 수 있도록 대학 교육과정 개발을 돕기 위해 처음 추진됐다.

올해 공모에는 80개교가 지원한 가운데 서면·대면평가를 거쳐 교육부가 20개교를 선정했다. 수도권 6개교, 비수도권 14개교다. 평가는 AI 기본교육과정 개발·운영의 적절성, 교수자 역량 강화 전략, 교육과정 공유·성과 확산 계획 등을 중심으로 진행됐다.

수도권 선정 대학은 ▷덕성여대 ▷동국대 ▷서울여대 ▷세종대 ▷용인대 ▷한국외대다. 비수도권 선정 대학은 ▷건국대(GLOCAL) ▷경운대 ▷국립경국대 ▷국립한밭대 ▷동국대(WISE) ▷동명대 ▷동신대 ▷동의대 ▷부산외대 ▷송원대 ▷순천향대 ▷전주대 ▷창신대 ▷한라대다.

선정 대상은 교육부가 별도 지원하는 거점국립대 9개교와 과학기술정보통신부가 선정 예정인 AI 중심대학 10개교를 제외한 대학이다. 교육부는 대학 간 AI 교육 격차를 줄이기 위해 이번 사업을 추진했다고 설명했다.

선정 대학은 앞으로 2년간 매년 교당 3억원 이내의 재정 지원을 받는다. 다만 연장심사를 거쳐 계속 지원 여부와 지원 규모가 결정된다. 교육부는 이의제기와 2026년 AI 중심대학 선정 여부 확인 절차 등을 거쳐 오는 6월 최종 20개교를 확정할 계획이다.

이 대학들은 AI의 윤리적 활용과 비판적 사고 등을 다루는 기초 교양 교과와, 비공학계열 전공에 AI를 접목한 소단위 전공과정을 개발·운영하게 된다. 교수자 역량 강화와 관리체계 구축도 함께 추진한다. 개발된 교육과정은 다른 대학과도 공유된다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 “이번 사업을 통해 대학 AI 기본교육을 보편화하고 지역 간 AI 교육격차를 해소할 수 있을 것으로 기대한다”며 “모든 대학생이 양질의 교육을 받아 AI 기본 소양을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.