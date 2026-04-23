[헤럴드경제=김주리 기자] 네이버가 기사에 악성 댓글이 일정 수준을 넘을 경우 뉴스 댓글 시스템을 자동으로 차단하는 정책을 도입한다.

네이버는 23일부터 인공지능(AI) 기반 댓글 관리 시스템 ‘클린봇’을 활용해 악성 댓글이 일정 기준을 초과한 기사에 대해 댓글 서비스를 자동으로 비활성화한다고 밝혔다.

정치, 선거 섹션을 포함해 모든 섹션 기사를 대상으로 인공지능 기반 탐지시스템 ‘클린봇’이 작동해 악성 댓글을 탐지한다. 클린봇이 욕설, 혐오, 차별, 비하 표현 등 악성 댓글을 탐지해 기준치를 넘는 경우 댓글 창 자체를 닫는 방식이다.

일정 기준을 초과할 경우 “클린봇이 악성 댓글을 다수 탐지하여 댓글 서비스를 제공하지 않습니다”라는 안내 문구와 함께 ‘그린인터넷’ 캠페인 배너가 노출된다.

네이버는 2019년 업계 최초로 AI 기반 악성 댓글 탐지 시스템을 도입했다. 이후 지속적으로 기능을 고도화해 왔다. 최근에는 혐오·차별 표현 등 사회적 문제로 확산되는 악성 댓글 유형까지 탐지 범위를 확대했다. 회사는 이달 말 AI 클린봇 모델을 업그레이드할 계획이다.

김수향 네이버 리더는 “네이버는 지난달 정치, 선거 섹션 본문 하단 댓글 미제공과 더불어 클린봇을 고도화하며 댓글 영역이 건전한 소통의 장이 될 수 있도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 다양한 의견을 청취하며 급변하는 악성 댓글 표현에 대응할 수 있도록 서비스를 발전해나가겠다”고 밝혔다.