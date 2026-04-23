[헤럴드경제=장윤우 기자] 춘계(春季) 예대제(例大祭·제사)가 진행 중인 일본 야스쿠니 신사에서 한국인 남성이 ‘독도는 우리 땅’ 현수막을 일왕 칙사 차량 앞에 내걸려다 체포됐다.

지난 22일 교도통신과 NHK에 따르면 한국 거주 64세 박 모씨는 이날 오전 11시께 도쿄도 지요다구 야스쿠니 신사에서 ‘독도는 우리땅’, ‘전쟁 범죄자가 있는 야스쿠니 신사 참배를 중지하라’ 등이 적힌 현수막(가로 약 110㎝, 세로 약 40㎝)을 내걸려다 신사 직원에게 제지됐다.

박 씨가 현수막을 들고 막아선 차량에는 일왕 칙사가 타고 있던 것으로 전해진다.

일본 경시청은 박 씨를 위력업무 방해 혐의로 체포했다. 박 씨는 조사에서 “내가 하고 싶은 일을 했다”고 진술했다. NHK는 박 씨가 20일 단기 체류 비자로 일본에 입국한 것으로 추정된다고 전했다.

야스쿠니 신사는 21~23일 춘계 예대제를 진행 중이다. 태평양전쟁 A급 전범 14명을 포함해 246만6000여 명의 위패가 안치된 일본 군국주의의 상징적 시설이다. 강제로 전쟁에 동원된 한국인 2만여 명도 합사된 것으로 알려져 있다. 춘계·추계 예대제 기간에는 일왕 칙사가 공물 봉납을 위해 방문한다.

한편, 다카이치 사나에 일본 총리는 예대제 이틀 연속 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다. 지난 21일 ‘내각총리대신 다카이치 사나에’ 명의로 공물을 봉납한 데 이어 22일에는 사비로 마련한 공물 대금을 추가로 전달했다.

한국 외교부는 즉각 대변인 논평을 통해 “일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 깊은 실망과 유감을 표한다”고 밝혔다.

중국 외교부 궈자쿤 대변인도 “야스쿠니 신사는 사실상 전범 신사”라며 “일본의 야스쿠니 신사 관련 부정적 동향을 단호히 반대하고 준엄하게 규탄한다”고 했다.

기우치 미노루 경제재정담당상은 22일 야스쿠니 신사를 직접 참배했다. 지난해 10월 다카이치 내각 출범 이후 각료 참배로는 처음이다. 초당파 의원 연합 ‘다 함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임’ 소속 약 120명도 단체로 참배했다.