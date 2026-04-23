필수 인증 STQC 획득 수주 및 홍보 활동 지속

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화그룹 테크 솔루션 부문이 인구 규모 14억명에 달하는 인도 시장 선점에 나섰다.

한화비전은 최근 인도의 사이버 보안 관련 인증인 ‘STQC(표준화 테스트 및 품질 인증)’를 취득했다고 23일 밝혔다. STQC는 인도 정부 산하 기관 인증으로 인도 시장에 보안 장비를 공급하는 업체는 반드시 갖춰야 하는 필수 인증 절차다.

이번 인증 획득으로 중국과 미국에 이어 단일 국가 기준 3위 규모의 인도 영상보안 시장에서 경쟁 우위를 선점할 수 있게 됐다는 게 회사 측 설명이다. 글로벌 시장조사업체 등에 따르면 인도 영상보안 시장은 2029년까지 매년 10% 이상 성장이 예상된다.

인증 획득 이후 한화비전은 올해 1분기 현지 금융·유통·물류 등 분야 기업의 영상보안 시스템 구축 사업을 잇달아 따냈다.

브랜드 인지도 제고와 기술 홍보를 위해 전국 곳곳을 돌며 ‘로드쇼’도 열고 있다. 지난 1월에는 뭄바이, 벵갈루루, 델리 등 주요 도시를 순회하며 잠재 고객들을 대상으로 설명회를 열었다. 다수의 현지 기업 관계자들이 자체 개발 시스템온칩(SoC) 와이즈넷(Wisenet)9 기반 제품에 큰 관심을 보였고 현장에서 계약이 성사되기도 했다.

아울러 한화비전은 인도 시장 내 라인업과 기술 지원 인력을 대폭 확대한다는 계획이다. 올해 벵갈루루를 시작으로 한화비전의 신기술을 직접 체험할 수 있는 기술 체험관 ‘HITE(Hanwha Innovation & Technology Experience)’도 늘려갈 예정이다.

한화비전 외에 테크 솔루션 부문 다른 계열사들도 인도 시장 진출에 나서고 있다. 한화모멘텀은 최근 인도 현지 이차전지 및 자동화 설비 관련 복수의 프로젝트 수주를 통해 수백억원 규모의 설비 공급 계약에 성공했다.

한화비전 관계자는 “지속적인 기술 개발과 계열사 간 협업을 통해 인도와 같은 잠재성 높은 시장에서 괄목할 만한 성과를 낼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.