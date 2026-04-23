위험 축소·구조 왜곡 논란 확산…금투사 광고 TF 출범 유튜브·핀플루언서까지 규율 검토…3분기 개선안 마련

[헤럴드경제=김유진 기자] 금융당국이 증권사와 자산운용사의 투자 광고를 전면 점검하기 위한 태스크포스(TF)를 출범했다. 최근 투자자 혼선을 유발한 마케팅에 논란이 일면서 제도 정비 필요성이 커졌다는 판단에서다.

금융감독원과 금융투자협회는 금융투자회사 광고 제도 개선을 위한 공동 TF를 출범하고 첫 회의를 개최했다고 23일 밝혔다. 최근 개인투자자 자금 유입이 확대되며 광고 경쟁이 과열되는 과정에서 투자 위험 고지 미흡, 허위·과장 표현 등 문제가 일부 확인됐다는 설명이다.

전액 손실 가능성이 있는 초고위험 상품의 위험을 축소해 광고하거나, 전액 손실이 가능한 상품에서 ‘제한된 손실’로 표현한 사례, 해당 기업 주식을 직접 보유하지 않고도 관련 상장지수펀드(ETF)인 것처럼 광고한 사례 등이 거론됐다.

금융당국은 특히 유튜브·소셜미디어 등 새로운 채널과 ‘핀플루언서’를 활용한 광고가 확산되면서 기존 규정만으로는 관리가 어려운 상황으로 보고 있다. 이에 따라 TF에서는 협회 사전 심사 대상 확대, 광고 심사 절차 개선, 회사 내부통제 강화 등을 중심으로 제도 개선 방안을 검토할 계획이다.

서재완 금감원 부원장보는 “투자 광고는 투자자의 합리적 판단을 위한 정확한 정보 제공 수단이어야 한다”며 “허위·과장 광고는 자본시장 신뢰를 훼손할 수 있다”고 밝혔다.