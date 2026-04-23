5월 9일 1차 시험 직후 가답안·가채점 서비스 제공 사전예약 수험생 전원에 ‘합격 모의고사 패키지’ 무료 증정 점수 분포·난이도 데이터 실시간 분석해 2차 대비 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 오는 5월 9일 시행되는 2026년 제12회 손해평가사 1차 시험을 앞두고 ‘가답안·가채점 서비스’ 사전예약을 시작했다고 23일 밝혔다.

이번 서비스는 시험 종료 직후 수험생이 자신의 답안을 입력해 합격 가능성을 미리 확인할 수 있도록 기획됐다.

에듀윌은 공인중개사와 주택관리사 등 국가전문자격 시험 운영 경험을 바탕으로 손해평가사 종목에서도 데이터 기반의 신속한 가답안을 제공할 계획이다.

사전예약 수험생을 위한 혜택도 마련했다. 사전예약을 완료한 수험생 전원에게는 실제 시험과 유사한 난도로 구성한 ‘합격 모의고사 패키지’를 무료 제공한다. 패키지에는 해설 강의와 모의고사 교안이 포함된다.

시험 당일에는 단순 채점 서비스 외에도 응시생 점수 분포와 난도 분석 데이터가 실시간으로 업데이트된다. 수험생은 이를 통해 자신의 상대적 위치를 파악하고 2차 시험 대비 전략도 조기에 세울 수 있다.

에듀윌 관계자는 “손해평가사 시험은 합격 예측을 통해 다음 단계를 빠르게 준비하는 것이 중요하다”며 “에듀윌이 제공하는 가답안·가채점 서비스와 모의고사 혜택이 수험생들의 최종 합격에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.