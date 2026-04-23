[헤럴드경제=김보영 기자] 국민의힘 서울특별시당은 구로구청장 후보에 단수 공천한 홍덕희 변호사가 ‘계곡 살인사건’ 주범인 이은해를 변호했던 이력이 드러나자 자격을 재검토하기로 했다.

서울시당은 22일 “국민적 공분을 일으켰던 사건과 관련된 일인 만큼 후보 자격의 적절성에 대해 원점 재검토하기로 했다”고 밝혔다.

홍 후보 단수공천 과정에 대해서는 “구로 지역 갑·을 당협위원장들이 단일 후보로 추천한 구로구청장 후보를 서울시당 공관위가 지난 19일 면접을 거쳐 공천 결정했다”며 “면접 과정에서 보도 내용과 관련된 일체의 사실이 보고된 바 없다”고 설명했다.

앞서 홍 후보가 과거 보험금을 노리고 남편을 살해한 혐의로 무기징역이 확정된 이은해의 변호를 맡았던 사실이 알려지며 논란이 일었다.

이은해는 2019년 6월 경기 가평의 한 계곡에서 남편 윤 모 씨에게 4m 높이의 바위에서 깊이 3m의 물속으로 뛰도록 강요해 숨지게 한 혐의 등으로 기소돼 2023년 대법원에서 무기징역을 선고받은 바 있다.

이에 대해 홍 후보 선거대책위원회는 “아무리 흉악범이라도 변론권은 보장돼야 한다는 것이 우리 헌법과 법률의 정신이고, 그래서 국선 변호인 제도도 운용되고 있는 것”이라며 “법정에서 흉악범을 대신해 변론했다고 해서 변호인이 흉악범과 같은 생각과 입장이라고 비난해서는 안 된다. 그러면 대한민국의 사법체계가 어떻게 유지되겠는가”라고 반박했다.

홍 후보도 전날 페이스북을 통해 해명에 나섰다. 홍 후보는 “당시 이은해의 아버지는 휠체어에 의지해야 하는 장애인이었다. 딸의 변호인을 구하기 위해 무려 2주 동안 휠체어를 타고 서초동 법조타운 바닥을 샅샅이 헤매셨지만, 모든 변호사들이 ‘여론이 부담스럽다’며 손사래를 쳤다”며 “아무도 만나주지 않는 냉대 속에서 돌고 돌아 제 사무실까지 찾아오신 아버지를 통해 전해 들은 사건 내용은 법률적으로 다툼 여지가 있어보였다”고 설명했다.

이어 “하지만 그보다 더 놀랍고 참담했던 것은 진실이 무엇이든 간에 ‘아무도 그 주장을 변호하려 하지 않는다’는 사실이었다”며 “세상 모두가 그 사람을 향해 돌을 던지고 비난할지라도 피고인의 말을 들어줄 세상에 남은 ‘마지막 한 사람’은 있어야 한다. 그것이 국가가 헌법으로 보장하는 변호인의 존재 이유이자 공적 사명”이라고 강조했다.

홍 후보는 “변호인으로서 짊어져야 할 책임을 회피하지 않고 오롯이 제 역할을 끝까지 수행해 냈다. 변호는 결국 무료로 진행되었고, 저는 제 사비도 수천만 원을 쓰면서 끝까지 이 사건을 감당했다”며 “만약 그때 세상의 돌팔매질이 두려워 헌법이 부여한 책임을 외면했다면 오히려 저는 결코 구로 구민 여러분 앞에 나서서 41만 구로의 삶을 책임지겠다고 말할 자격조차 없었을 것”이라고 밝혔다.