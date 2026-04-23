취약시설 점검 결과 공유…정부·지자체 협력 강화

5월 중순 대응반 운영…예보부터 복구까지 단계별 대응

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 여름철 폭염과 호우에 대비해 축산 분야 재해 대응 준비에 나섰다.

농림축산식품부는 23일 지방정부와 관계기관, 생산자단체 등이 참여하는 축산분야 사전점검 회의를 열고 재해 대응 방안을 논의한다고 밝혔다.

이번 회의는 지난달 25일부터 이달 17일까지 실시한 재해 취약 축산시설 점검 결과를 공유하고, 여름철 피해 최소화를 위한 대응 계획을 점검하기 위해 마련됐다.

지난해에는 이른 더위와 높은 습도로 가축 폐사가 급증하면서 축산농가 피해가 크게 늘었다. 폭염으로 약 201만 마리, 호우로 약 191만 마리의 폐사가 발생한 것으로 집계됐다.

올해도 4~6월 기온이 평년보다 높을 확률이 73~82%로 전망되면서 선제 대응 필요성이 커지고 있다.

농식품부는 취약 농가 중심의 사전점검과 현장 지도를 지속하는 한편, 가축 관리요령과 재해보험 가입, 고온 대응 장비 보급 등을 적극 안내할 계획이다.

피해 발생 시 신속한 정보 공유와 긴급 물자 확보 체계를 마련하고, 화재와 온열질환 예방을 위한 안전관리도 강화한다.

아울러 5월 중순부터 ‘축산재해대응반’을 본격 가동해 재해예보 전파부터 기술 지원, 현장 점검, 복구까지 단계별 대응에 나설 방침이다.

이재식 농림축산식품부 축산정책관은 “사전 점검과 준비가 피해를 줄이는 가장 중요한 요소”라며 “관계기관과 협력을 통해 재해 대응 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.