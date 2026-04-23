[헤럴드경제=김보영 기자] 허니문 베이비로 태어난 딸이 알고 보니 아내의 전 남자친구 자식이었다는 사실을 뒤늦게 알게 된 남성의 사연이 전해졌다.

22일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 결혼 5년 차 30대 소방관의 사연이 소개됐다. A씨는 아내와 2년간 연애한 끝에 결혼했고, 신혼 초 아이를 갖게 됐다.

A씨는 “저는 늘 위험한 현장으로 출동하지만 집에 돌아오면 아이 곁에서만큼은 평범한 아빠로 살고 싶었다”며 “아이는 제게 가장 큰 기쁨이었다”고 말했다.

그러나 최근 예상치 못한 일이 벌어졌다. 아이가 갑작스러운 알레르기 반응을 보여 병원을 찾았고, 담당 의사는 정확한 원인 파악을 위해 부모와 아이의 유전자 검사를 권유했다. 검사 결과 A씨와 아이 사이에 유전적 연관성이 없다는 사실이 확인됐다. 재검사에서도 결과는 같았다.

충격을 받은 A씨가 아내를 추궁하자, 아내는 그제야 “결혼 직전 메리지 블루가 와서 우울하던 찰나 헤어진 남자친구를 딱 한 번 만났고 그때 생긴 아이인 것 같다”고 털어놨다.

A씨는 큰 배신감과 혼란 속에서 이혼 소송을 준비 중이지만, 아이만큼은 포기할 수 없다고 했다. 그는 “생면부지의 타인도 불길 속에서 구해내는 제가 태어날 때부터 지금까지 저를 아빠라 부르며 자란 이 아이를 어떻게 포기하겠느냐”며 “혼인 중 태어난 아이는 남편의 자녀로 추정된다고 들었는데, 제가 친권자이자 양육자로 지정될 수 있는지 궁금하다”고 물었다.

이어 “나중에 아내가 친생부인을 하거나 법적으로 친생자 관계가 부정되더라도 계속 아이를 키울 방법이 있는지 궁금하다. 그리고 아이의 친부가 나타나 아이를 데려가겠다고 할 경우 법적으로 막을 수 있는지도 알고 싶다”고 덧붙였다.

법무법인 신세계로의 김나희 변호사는 “우선 배우자를 상대로 이혼 소송을 제기하면서 아이에 대한 친권자나 양육자로 지정해 달라는 청구를 함께하는 게 필요하다”고 조언했다.

이어 “위자료 청구도 충분히 검토해 볼 수 있다. 사연자가 겪은 충격과 배신감, 그리고 혼인 생활 전반에 미친 영향 등을 고려할 때 법원에서도 위자료 책임을 인정할 가능성이 매우 높다”고 설명했다.

그러면서 “아이에게 현재 가장 안정적인 환경을 유지해 줄 수 있는 사람이 누구인지를 중심으로 판단하기 때문에 지금까지 형성해 온 양육의 연속성과 정서적 유대 관계를 구체적인 자료로 잘 정리해 두는 것이 매우 중요하다”고 덧붙였다.