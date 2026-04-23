‘대한민국 창조경영 2026’서 ‘4차 산업 경영’ 부문 우수 기관 선정 민간 플랫폼·기술기업 협업, 소상공인 디지털 생태계 조성 성과 인정 디지털 취약 소상공인 대상 1대1 방문교육 확대 등 현장 밀착 지원도 호평

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 23일 서울 더플라자호텔에서 열린 ‘제18회 대한민국 창조경영 2026’ 시상식에서 4차 산업 분야 유공으로 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

‘대한민국 창조경영’은 2009년부터 산업 분야별 혁신 경영 사례와 지속가능한 성장 기반 조성에 기여한 기관을 선정하는 시상이다. 창조적 경영과 혁신 성과를 종합 평가해 수상 기관을 정한다.

소상공인시장진흥공단은 소상공인의 디지털 전환 인식 제고와 실질적인 경영환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 ‘4차 산업 경영’ 부문 우수 기관으로 선정됐다.

특히 민간 플랫폼 및 기술기업과 협업해 디지털 기술 생태계를 조성하고, 현장 맞춤형 교육을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

소상공인시장진흥공단은 지난 6년간 소상공인의 온라인 시장 진출 지원과 디지털 기술 보급을 통해 디지털 경영환경 전환을 지원해 왔다. 지난해에는 50대 이상 소상공인과 1인 사업장 등 디지털 취약 계층을 대상으로 1대1 방문 교육을 확대하며 오프라인 중심 경영방식의 온라인 전환을 도왔다.

소상공인 온라인 역량 강화 교육을 담당한 소상공인시장진흥공단 온라인판로팀 전상우 대리는 “디지털 전환은 실제 매출과 경영 개선으로 이어져야 의미가 있다고 생각한다”며 “현장에서 바로 활용할 수 있는 교육과 맞춤형 지원을 통해 소상공인이 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 중점을 두고 사업을 추진해 온 점이 좋은 성과로 이어진 것 같다”고 말했다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 “이번 수상은 소상공인의 디지털 전환을 지원해 온 공단의 노력이 현장에서 성과로 이어졌음을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 소상공인이 디지털 환경에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장 중심 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.