[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시장 경선 후보인 추경호 국회의원이 21일 대구경북 신공항 건설 국가 지원과 전직 대통령 예우 복원에 대한 정부의 입장 표명을 요구했다.

추 후보는 이날 입장문을 통해 “지난 17일 홍준표 전 (대구)시장이 이재명 대통령과의 오찬을 통해 대구경북 신공항 건설 국가 지원과 전직 대통령 예우 복원 문제를 건의한 것으로 알려졌다”며 “이재명 정부의 입장 역시 분명히 밝혀질 필요가 있다”고 지적했다.

또 “신공항 건설 국가 사업 전환은 더 이상 원론적 검토에 머물러서는 안 된다”며 “구체적인 재정 지원 방안과 추진 일정 공개를 통해 정부의 실행 의지를 명확히 보여달라”고 했다.

추 후보는 뿐만 아니라 행정통합 등 지역 주요 현안에 대해서도 정부 차원의 종합적인 검토와 책임있는 답변을 요청했으며 전직 대통령 예우 복원 문제도 건의했다.

추경호 후보는 “이명박, 박근혜 등 전직 대통령 대한 예우 복원 역시 국가 품격의 문제”라며 “국민 통합과 화합으로 나아가는 중요한 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.