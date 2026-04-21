21일 ‘상생협력 업무협약’ 체결 미래차 핵심부품 자립 기반 구축

울산시가 자동차 산업의 기술 체계 변화에 대응한 소재·부품·장비 공급망 안정화를 위해 현대자동차와 협력 체계를 구축한다.

울산시는 21일 오전 11시 울산시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 최영일 현대자동차㈜ 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘미래 이동수단 소재·부품·장비 산업 육성 상생협력 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 산업통상부의 ‘2026년 소·부·장 특화단지 지정 공모’와 연계해 미래차 핵심 기술인 ‘초경량 차체 스트럭처’ 분야의 기술 자립 기반을 마련하고 공급망 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 현대자동차는 지역 소재·부품·장비 기업과 핵심 부품 기술을 공동 개발하고, 울산시는 특화단지 조성 및 운영을 위한 지원체계 마련에 행정·재정적으로 지원한다.

울산시는 협약 내용을 바탕으로 22일 산업통상부에 ‘소·부·장 특화단지 지정’ 신청서를 제출해 정부 심사를 거친다. 특화단지 선정은 오는 7월에 결정된다.

울산시는 조선산업 분야 소재·부품·장비 특화단지 지정을 위해 수요 기업인 HD현대중공업과의 협력 업무협약도 순차적으로 추진해 나갈 계획이다.

김두겸 울산시장은 “이번 협약은 수요 기업인 현대자동차와 지자체가 미래차 핵심 기술인 초경량 차체 분야의 공급망을 안정화하기 위한 협력의 틀을 마련한 것”이라며 “울산시는 소·부·장 특화단지 지정을 통해 지역 기업들이 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 실무적 지원과 기반 구축에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 울산=박동순 기자