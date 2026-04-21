글로벌 K-파운더스 네트워크 발족 현지진출 기업인 간담회 인도 공과대와 ‘맞손’

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 국내 스타트업들의 인도진출 지원 강화를 위한 협력 네트워크를 구축한다고 21일 밝혔다.

중기부는 이날 인도 뉴델리 글로벌 비즈니스 센터에서 현지에 진출한 한인 창업가들과 만나 ‘글로벌 K-파운더스 네트워크’를 발족했다. 인도 공과대학과 고위급 면담을 통해 우리 창업기업의 국제 영토 확장에도 나섰다.

‘글로벌 K-파운더스 네트워크’는 전 세계 각지에 흩어져 활동 중인 한인 창업가와 투자자들을 하나로 연결하기 위해 올해 중기부가 처음으로 시작하는 국제 프로젝트다.

이번 발족식을 시작으로 향후 미국, 유럽, 동남아 등 주요국으로 교류를 확대할 예정이다. 세계 어디에서든 우리 창업가들이 서로 돕고 끌어주는 민간 주도의 지속 가능한 국제적인 협력 체계를 만들어 나갈 계획이다.

이어진 현지 진출 기업인과의 간담회에서 노용석 중기부 제1차관은 기업이 인도 시장 안착 중 겪는 인허가 문제와 현지 판로 개척 등 실질적인 애로사항을 경청했다. 오후에는 인도 최고의 엘리트 양성 기관인 인도 공과대학(IIT) 델리 캠퍼스를 방문해 총장과 면담을 가졌다. 중기부는 인도 공과대 산하 혁신기술이전재단과 업무협약(MOU)도 체결했다. 양국의 유망 기업 간 교류와 기술 협력을 뒷받침할 계획이다.

노 차관은 “인도의 인재와 한국의 혁신적인 창업 역량이 결합한다면 강력한 시너지가 날 것”이라며 “대한민국 ‘모두의 창업’이 글로벌 무대에서도 성공적으로 펼쳐 나갈 수 있도록 양국 창업 생태계 협력을 한층 더 공고히 하겠다”라고 말했다.