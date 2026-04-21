오스트리아·체코·슬로바키아 슈퍼마켓서 회수 제조사, 200만유로 요구 협박 이메일 늦장 확인

[헤럴드경제=나은정 기자] 유럽에서 판매되는 이유식 제품에서 쥐약 성분이 나와 수사가 진행되는 가운데 제조사에 거액을 요구하는 협박이 있었던 것으로 드러났다.

오스트리아 일간지 프레세는 20일(현지시간) 독일 유기농 이유식 업체 힙(HiPP)이 지난달 27일 200만유로(약 34억6000만원)를 요구하는 협박 이메일을 받았다고 보도했다.

문제가 된 제품은 힙의 ‘당근과 감자’ 190g 유리병 이유식 제품이다. 협박범은 이메일에서 이달 2일까지 돈을 보내지 않으면 오스트리아 부르겐란트주 아이젠슈타트의 슈퍼마켓과 체코 브르노 및 슬로바키아 두나이스카스트레다의 대형마트에 독성 물질을 넣은 이유식 병을 2개씩 갖다놓겠다고 위협했다.

그러나 힙 측은 해당 이메일을 이달 16일에야 확인한 것으로 전해졌다. 실제로 17일부터 아이젠슈타트와 브르노의 슈퍼마켓에서 쥐약 성분의 독성 물질이 든 이유식 유리병이 2개씩 발견돼 협박이 현실화됐다.

쥐약 이유식 관련 첩보는 독일 바이에른주 수사당국이 먼저 파악해 오스트리아에 전달했다. 현재 오스트리아 검찰은 고의적 공공안전위협 혐의로 수사에 나섰다. 독일과 체코, 슬로바키아 당국 역시 각각 수사를 진행 중이다.

힙 측은 보건당국 리콜 명령에 따라 오스트리아 내 인터스파와 유로스파 등 주요 슈퍼마켓에서 판매된 제품을 전면 회수하고 있다. 드럭스토어 DM도 오스트리아 매장에서 자발적 리콜을 시행했다.

오스트리아 보건식품안전청은 소비자들에게 병 뚜껑이 이미 열린 적이 있는지, 뚜껑을 열 때 ‘딸깍’ 소리가 확실히 나는지, 이상한 냄새가 나지 않는지 확인할 것을 당부했다.

쥐약의 주성분인 브로마디올론은 비타민 K 작용을 억제해 혈액 응고를 방해하며, 사람이 섭취 시 2~5일 후 잇몸 출혈이나 코피, 혈변, 멍 등의 증상이 나타날 수 있다.