농협법 개정안에 우려 표명…직선제·감독권 확대 반대

“충분한 논의 필요”…현장 의견 반영 촉구

[헤럴드경제=김선국 기자] 전국 농민과 농축협 조합장들이 농협 개혁 방향을 둘러싼 우려를 표명하며 여의도에 모였다.

전국 농축협 조합장과 농민 약 2만 명은 21일 서울 여의도에서 ‘농협 자율성 수호 농민 결의대회’를 열고 농협법 개정안에 대한 현장 의견을 전달했다.

이날 참가자들은 농협의 자율성과 독립성을 유지해야 한다며 정부의 개혁 방향에 대해 재검토를 요청했다.

결의문에는 ▷농협 자율성을 침해할 수 있는 감독 확대 중단 ▷법적 안정성을 저해할 수 있는 조항 재검토 ▷자회사 지도·감독 체계 유지 ▷신규 감사기구 도입안 재검토 ▷중앙회장 선출 방식 변경 논의 중단 등 요구사항이 담겼다.

현장에서는 최근 조합장 대상 설문 결과도 제시됐다. 조사에 따르면 중앙회장 직선제 도입에 대해 96.1%가 반대 의사를 밝혔고, 감독권 확대와 외부 감사기구 설치에 대해서도 유사한 수준의 우려가 나타난 것으로 전해졌다.

참석자들은 이런 결과가 농협 운영에 대한 현장의 인식을 반영한 것이라고 설명했다.

이번 집회는 단발성 행사가 아니라 지역 농축협과 조합장 협의체를 중심으로 지속적으로 제기돼 온 문제의 연장선이라는 점도 강조됐다.

농업인 단체들도 연대 성명을 통해 “과도한 규제는 농업인 지원 축소와 경영 부담으로 이어질 수 있다”며 제도 개선 과정에서 현장 의견 반영 필요성을 언급했다.

박경식 공동 비상대책위원장은 “농협 제도 개선은 충분한 논의와 공론화를 바탕으로 추진될 필요가 있다”며 “현장과의 소통을 통해 합리적인 방향이 마련되길 기대한다”고 말했다.

비상대책위원회는 이날 채택한 결의문을 국회와 농림축산식품부에 전달할 예정이다.